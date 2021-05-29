Зеленський призначив голів трьох ОВА
Сьогодні, 01:01
Президент Володимир Зеленський підписав укази про призначення голів обласних військових адміністрацій у Херсонській, Запорізькій та Дніпропетровській областях.
Про це пише «Українська правда» з посиланням на укази Зеленського.
Новим головою Дніпропетровської області став Сергій Лисак.
Запорізьку ОВА очолив Юрій Малашко, а Херсонську – Олександр Прокудін.
Сергій Лисак – співробітник Служби безпеки України. З 2020 року очолював управління СБУ в Житомирській області . 19 липня 2022 року президент Володимир Зеленський призначив Лисака на посаду начальника СБУ у Дніпропетровській області.
Юрій Малашко – виконуючий обов'язки Антитерористичного центру при Службі безпеки України.
Згідно з даними з відкритих джерел, Олександр Прокудін – уродженець Миколаєва. З 2000 року працював в органах внутрішніх справ. З 2019 року по лютий 2022 року був начальником ГУ Національної поліції Херсонської області. На цій посаді він декілька разів був відсторонений. Прокудіна пов'язували з підприємцем, чинним мером Херсона Ігорем Колихаєвим.
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Про це пише «Українська правда» з посиланням на укази Зеленського.
Новим головою Дніпропетровської області став Сергій Лисак.
Запорізьку ОВА очолив Юрій Малашко, а Херсонську – Олександр Прокудін.
Сергій Лисак – співробітник Служби безпеки України. З 2020 року очолював управління СБУ в Житомирській області . 19 липня 2022 року президент Володимир Зеленський призначив Лисака на посаду начальника СБУ у Дніпропетровській області.
Юрій Малашко – виконуючий обов'язки Антитерористичного центру при Службі безпеки України.
Згідно з даними з відкритих джерел, Олександр Прокудін – уродженець Миколаєва. З 2000 року працював в органах внутрішніх справ. З 2019 року по лютий 2022 року був начальником ГУ Національної поліції Херсонської області. На цій посаді він декілька разів був відсторонений. Прокудіна пов'язували з підприємцем, чинним мером Херсона Ігорем Колихаєвим.
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