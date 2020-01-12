Житлові пільги: хто отримає знижки на оплату комуналки
Сьогодні, 02:04
В Україні діє перелік пільг з оплати житлово-комунальних послуг, що надаються з урахуванням доходів.
Про це інформує Пенсійний фонд України.
До переліку належать пільги з оплати:
• житла (квартирна плата, плата за послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій), управління багатоквартирним будинком;
• комунальних послуг (централізоване постачання холодної води, централізоване постачання гарячої води, водовідведення, тепло- та електропостачання, природний газ, зокрема транспортування, розподіл та постачання, централізоване опалення, вивезення побутових відходів);
• палива та скрапленого газу.
«Пільги надаються, якщо середньомісячний сукупний дохід сім’ї пільговика в розрахунку на одну людину за шість місяців, що передують місяцю звернення, не перевищує величини доходу, який дає право на податкову соціальну пільгу (у 2023 році це 3760 грн)», – йдеться в повідомленні.
Додають, що пільга призначається на 12 місяців з місяця, коли таке право виникає.
Окрім того, пільга на оплату житлово-комунальних послуг, придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу у грошовій формі, з урахуванням середньомісячного доходу надається, зокрема:
у розмірі 100 % знижки:
– особам, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною (стаття 11 Закону України від 22.10.1993 № 3551-XII “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту“) та члени сімей померлої особи, яка має особливі заслуги перед Батьківщиною (батьки, дружина (чоловік);
– пенсіонерам, які раніше працювали педагогічними, медичними та фармацевтичними працівниками, спеціалістами із захисту рослин, працівниками бібліотек у сільській місцевості і селищах міського типу;
– особам, які проживають у сільській місцевості та селищах міського типу, які працюють/раніше працювали в музеях, державних та комунальних закладах культури, закладах освіти сфери культури.
у розмірі 50 % знижки:
– багатодітним сім’ям, дитячим будинкам сімейного типу, прийомним сім’ям, сім’ям опікунів (піклувальників);
– батькам та членам сім’ї особи рядового і начальницького складу служби цивільного захисту, які загинули (померли) або зникли безвісти під час виконання службових обов’язків;
– особам, звільненим із служби цивільного захисту за віком, через хворобу або за вислугою років, та які стали особами з інвалідністю під час виконання службових обов’язків, та члени їх сімей;
– дружині (чоловіку) померлих громадян з числа учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС та опікунам дітей (на час опікунства) померлих громадян з числа учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, віднесених до категорії 3, смерть яких пов’язана з Чорнобильською катастрофою;
– сім’ї, що має дитину з інвалідністю;
– учасникам війни;
– окремим категоріям осіб, з числа жертв нацистських переслідувань;
у розмірі 25 % знижки:
– дітям війни.
До слова, якщо дохід сім’ї пільговика перевищує той, що дає право на пільгу, – людина (представник пільгової категорії) може звернутися за призначенням житлової субсидії.
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Про це інформує Пенсійний фонд України.
До переліку належать пільги з оплати:
• житла (квартирна плата, плата за послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій), управління багатоквартирним будинком;
• комунальних послуг (централізоване постачання холодної води, централізоване постачання гарячої води, водовідведення, тепло- та електропостачання, природний газ, зокрема транспортування, розподіл та постачання, централізоване опалення, вивезення побутових відходів);
• палива та скрапленого газу.
«Пільги надаються, якщо середньомісячний сукупний дохід сім’ї пільговика в розрахунку на одну людину за шість місяців, що передують місяцю звернення, не перевищує величини доходу, який дає право на податкову соціальну пільгу (у 2023 році це 3760 грн)», – йдеться в повідомленні.
Додають, що пільга призначається на 12 місяців з місяця, коли таке право виникає.
Окрім того, пільга на оплату житлово-комунальних послуг, придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу у грошовій формі, з урахуванням середньомісячного доходу надається, зокрема:
у розмірі 100 % знижки:
– особам, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною (стаття 11 Закону України від 22.10.1993 № 3551-XII “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту“) та члени сімей померлої особи, яка має особливі заслуги перед Батьківщиною (батьки, дружина (чоловік);
– пенсіонерам, які раніше працювали педагогічними, медичними та фармацевтичними працівниками, спеціалістами із захисту рослин, працівниками бібліотек у сільській місцевості і селищах міського типу;
– особам, які проживають у сільській місцевості та селищах міського типу, які працюють/раніше працювали в музеях, державних та комунальних закладах культури, закладах освіти сфери культури.
у розмірі 50 % знижки:
– багатодітним сім’ям, дитячим будинкам сімейного типу, прийомним сім’ям, сім’ям опікунів (піклувальників);
– батькам та членам сім’ї особи рядового і начальницького складу служби цивільного захисту, які загинули (померли) або зникли безвісти під час виконання службових обов’язків;
– особам, звільненим із служби цивільного захисту за віком, через хворобу або за вислугою років, та які стали особами з інвалідністю під час виконання службових обов’язків, та члени їх сімей;
– дружині (чоловіку) померлих громадян з числа учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС та опікунам дітей (на час опікунства) померлих громадян з числа учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, віднесених до категорії 3, смерть яких пов’язана з Чорнобильською катастрофою;
– сім’ї, що має дитину з інвалідністю;
– учасникам війни;
– окремим категоріям осіб, з числа жертв нацистських переслідувань;
у розмірі 25 % знижки:
– дітям війни.
До слова, якщо дохід сім’ї пільговика перевищує той, що дає право на пільгу, – людина (представник пільгової категорії) може звернутися за призначенням житлової субсидії.
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