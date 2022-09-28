У Латвії пропонують пожертвувати Україні автівки, конфісковані у нетверезих керманичів
Сьогодні, 04:47
Міністр фінансів Латвії Арвілс Асераденс запропонував внести поправки до закону, які дозволять безоплатно передавати Україні автомобілі, конфісковані за кермування у стані сп'яніння.
Про це повідомляє Delfi з посиланням на керівницю Служби державних доходів (VID) Ієву Яунзему, передає Суспільне.
Зазначається, що у Латвії саме VID займається продажем автомобілів, конфіскованих за водіння у нетверезому стані. Такі автівки зазвичай продають на аукціонах за досить низькими цінами. Через це місцеві жителі мають високий інтерес до подібних машин, тому що власником може стати той, хто з усіх охочих просто запропонує найбільшу суму.
Тому Ашераденс пропонує внести поправки до закону та дозволити безоплатно передавати Україні автомобілі тих, у кого вони були конфісковані за керування у нетверезому стані.
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Про це повідомляє Delfi з посиланням на керівницю Служби державних доходів (VID) Ієву Яунзему, передає Суспільне.
Зазначається, що у Латвії саме VID займається продажем автомобілів, конфіскованих за водіння у нетверезому стані. Такі автівки зазвичай продають на аукціонах за досить низькими цінами. Через це місцеві жителі мають високий інтерес до подібних машин, тому що власником може стати той, хто з усіх охочих просто запропонує найбільшу суму.
Тому Ашераденс пропонує внести поправки до закону та дозволити безоплатно передавати Україні автомобілі тих, у кого вони були конфісковані за керування у нетверезому стані.
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