У Латвії пропонують пожертвувати Україні автівки, конфісковані у нетверезих керманичів

Арвілс Асераденс запропонував внести поправки до закону, які дозволять безоплатно передавати Україні автомобілі, конфісковані за кермування у стані сп'яніння.



Про це повідомляє Ієву Яунзему, передає



Зазначається, що у Латвії саме VID займається продажем автомобілів, конфіскованих за водіння у нетверезому стані. Такі автівки зазвичай продають на аукціонах за досить низькими цінами. Через це місцеві жителі мають високий інтерес до подібних машин, тому що власником може стати той, хто з усіх охочих просто запропонує найбільшу суму.



Тому Ашераденс пропонує внести поправки до закону та дозволити безоплатно передавати Україні автомобілі тих, у кого вони були конфісковані за керування у нетверезому стані.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Міністр фінансів Латвіїзапропонував внести поправки до закону, які дозволять безоплатно передавати Україні автомобілі, конфісковані за кермування у стані сп'яніння.Про це повідомляє Delfi з посиланням на керівницю Служби державних доходів (VID), передає Суспільне Зазначається, що у Латвії саме VID займається продажем автомобілів, конфіскованих за водіння у нетверезому стані. Такі автівки зазвичай продають на аукціонах за досить низькими цінами. Через це місцеві жителі мають високий інтерес до подібних машин, тому що власником може стати той, хто з усіх охочих просто запропонує найбільшу суму.Тому Ашераденс пропонує внести поправки до закону та дозволити безоплатно передавати Україні автомобілі тих, у кого вони були конфісковані за керування у нетверезому стані.

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