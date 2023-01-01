«Волиньобленерго» ще раз перевірять щодо дотримання графіків вимкнення світла





Відповідне рішення комісія ухвалила на засіданні у вівторок, 7 лютого, передає



Так, перевірки щодо дотримання графіків відключень проведуть у Волинській, Вінницькій, Одеській, Київській, Тернопільській, Хмельницькій та Чернівецькій областях.



Під перевірку підпадають такі організації:



• АТ "Вінницяобленерго";

• ПрАТ "Волиньобленерго";

• ПрАТ "ДТЕК Київські регіональні електромережі";

• АТ "ДТЕК Одеські електромережі";

• ВАТ "Тернопільобленерго";

• АТ "Хмельницькобленерго";

• АТ "Чернівціобленерго".



Нагадаємо, «Волиньобленерго» вже штрафували за порушення графіків відключень світла.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Нацкомісія з регулювання енергетики проведе позапланові перевірки обленерго у семи областях, зокрема на заході України.Відповідне рішення комісія ухвалила на засіданні у вівторок, 7 лютого, передає "Еспресо.Захід" Так, перевірки щодо дотримання графіків відключень проведуть у, Вінницькій, Одеській, Київській, Тернопільській, Хмельницькій та Чернівецькій областях.Під перевірку підпадають такі організації:• АТ "Вінницяобленерго";• ПрАТ "Волиньобленерго";• ПрАТ "ДТЕК Київські регіональні електромережі";• АТ "ДТЕК Одеські електромережі";• ВАТ "Тернопільобленерго";• АТ "Хмельницькобленерго";• АТ "Чернівціобленерго".Нагадаємо,

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