«Волиньобленерго» ще раз перевірять щодо дотримання графіків вимкнення світла

«Волиньобленерго» ще раз перевірять щодо дотримання графіків вимкнення світла
Нацкомісія з регулювання енергетики проведе позапланові перевірки обленерго у семи областях, зокрема на заході України.

Відповідне рішення комісія ухвалила на засіданні у вівторок, 7 лютого, передає "Еспресо.Захід".

Так, перевірки щодо дотримання графіків відключень проведуть у Волинській, Вінницькій, Одеській, Київській, Тернопільській, Хмельницькій та Чернівецькій областях.

Під перевірку підпадають такі організації:

• АТ "Вінницяобленерго";
• ПрАТ "Волиньобленерго";
• ПрАТ "ДТЕК Київські регіональні електромережі";
• АТ "ДТЕК Одеські електромережі";
• ВАТ "Тернопільобленерго";
• АТ "Хмельницькобленерго";
• АТ "Чернівціобленерго".

Нагадаємо, «Волиньобленерго» вже штрафували за порушення графіків відключень світла.

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Теги: Світло, графіки відключень, штраф, Волиньобленерго
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