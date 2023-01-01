«Волиньобленерго» ще раз перевірять щодо дотримання графіків вимкнення світла
Сьогодні, 07:07
Нацкомісія з регулювання енергетики проведе позапланові перевірки обленерго у семи областях, зокрема на заході України.
Відповідне рішення комісія ухвалила на засіданні у вівторок, 7 лютого, передає "Еспресо.Захід".
Так, перевірки щодо дотримання графіків відключень проведуть у Волинській, Вінницькій, Одеській, Київській, Тернопільській, Хмельницькій та Чернівецькій областях.
Під перевірку підпадають такі організації:
• АТ "Вінницяобленерго";
• ПрАТ "Волиньобленерго";
• ПрАТ "ДТЕК Київські регіональні електромережі";
• АТ "ДТЕК Одеські електромережі";
• ВАТ "Тернопільобленерго";
• АТ "Хмельницькобленерго";
• АТ "Чернівціобленерго".
Нагадаємо, «Волиньобленерго» вже штрафували за порушення графіків відключень світла.
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Відповідне рішення комісія ухвалила на засіданні у вівторок, 7 лютого, передає "Еспресо.Захід".
Так, перевірки щодо дотримання графіків відключень проведуть у Волинській, Вінницькій, Одеській, Київській, Тернопільській, Хмельницькій та Чернівецькій областях.
Під перевірку підпадають такі організації:
• АТ "Вінницяобленерго";
• ПрАТ "Волиньобленерго";
• ПрАТ "ДТЕК Київські регіональні електромережі";
• АТ "ДТЕК Одеські електромережі";
• ВАТ "Тернопільобленерго";
• АТ "Хмельницькобленерго";
• АТ "Чернівціобленерго".
Нагадаємо, «Волиньобленерго» вже штрафували за порушення графіків відключень світла.
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