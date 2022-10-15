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Російські окупанти забрали життя воїна з Волині Сергія Макушки

Російські окупанти забрали життя воїна з Волині Сергія Макушки
У війні з Росією Волинь втратила ще одного сина. Загинув житель села Тристень Макушка Сергій Вікторовчич 02.02.1975 року народження.

Про це повідомили на сторінці Доросинівської громади у фейсбуці.

Воїн загинув під час виконання службових обов'язків 5 лютого 2023 року внаслідок мінометного обстрілу біля населеного пункту Авдіївка Покровського району, що на Донеччині.

На території громади оголошена триденна жалоба з 8–10 лютого.

Про дату зустрічі Героя та чин похорону повідомлять згодом.

Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!

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Теги: Сергій Макушка, Волинь, втрати
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