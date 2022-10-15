Російські окупанти забрали життя воїна з Волині Сергія Макушки
Сьогодні, 08:18
У війні з Росією Волинь втратила ще одного сина. Загинув житель села Тристень Макушка Сергій Вікторовчич 02.02.1975 року народження.
Про це повідомили на сторінці Доросинівської громади у фейсбуці.
Воїн загинув під час виконання службових обов'язків 5 лютого 2023 року внаслідок мінометного обстрілу біля населеного пункту Авдіївка Покровського району, що на Донеччині.
На території громади оголошена триденна жалоба з 8–10 лютого.
Про дату зустрічі Героя та чин похорону повідомлять згодом.
Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!
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Про це повідомили на сторінці Доросинівської громади у фейсбуці.
Воїн загинув під час виконання службових обов'язків 5 лютого 2023 року внаслідок мінометного обстрілу біля населеного пункту Авдіївка Покровського району, що на Донеччині.
На території громади оголошена триденна жалоба з 8–10 лютого.
Про дату зустрічі Героя та чин похорону повідомлять згодом.
Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
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