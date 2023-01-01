Курс валют у Луцьку 8 лютого





Про це повідомляє



Євро купують за 42.65, а продають за – 43.00.



Щодо польського злотого, то його купують за 8.90, а продають за 9,10.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! 8 лютого готівковий курс долара становить 40.00, продають його за 40.25.Про це повідомляє Говерла Євро купують за 42.65, а продають за – 43.00.Щодо польського злотого, то його купують за 8.90, а продають за 9,10.

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