Курс валют у Луцьку 8 лютого
Сьогодні, 09:00
8 лютого готівковий курс долара становить 40.00, продають його за 40.25.
Про це повідомляє Говерла.
Євро купують за 42.65, а продають за – 43.00.
Щодо польського злотого, то його купують за 8.90, а продають за 9,10.
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Про це повідомляє Говерла.
Євро купують за 42.65, а продають за – 43.00.
Щодо польського злотого, то його купують за 8.90, а продають за 9,10.
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