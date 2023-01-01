Курс валют у Луцьку 8 лютого

Курс валют у Луцьку 8 лютого
8 лютого готівковий курс долара становить 40.00, продають його за 40.25.

Про це повідомляє Говерла.

Євро купують за 42.65, а продають за – 43.00.

Щодо польського злотого, то його купують за 8.90, а продають за 9,10.

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Теги: курс, валюта, Луцьк
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