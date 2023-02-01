Землетруси у Туреччині та Сирії: кількість загиблих наблизилась до 8 тисяч





Про це, як пише



Кількість жертв руйнівних землетрусів, що сталися в понеділок на півдні Туреччини, зросла до 5894 осіб, повідомив віцепрезидент Туреччини Фуат Октай в перші години середи.



Октай повідомив, що кількість поранених в результаті потужних підземних поштовхів в провінції Кахраманмараш становить 34 810 осіб.



"Втрата кожного громадянина глибоко засмучує нас", - сказав Октай журналістам, додавши, що влада продовжує рятувальні роботи, щоб допомогти тим, хто вижив.



За його словами, обвалилося 5,775 будівель. З-під уламків будівель було врятовано понад 8 000 людей.



Країна оголосила надзвичайний стан на три місяці в 10 провінціях для того, щоб пошуково-рятувальні операції та інші заходи були проведені якнайшвидше.



Сирійська цивільна оборона, відома як "Білі каски", заявила у вівторок, що кількість загиблих в утримуваних повстанцями районах на північному заході Сирії зросла до 1220 осіб, а кількість поранених - до 2600.



Очікується, що ці цифри "значно зростуть через те, що під завалами перебувають сотні сімей", - додали в групі.



"Наші команди продовжують пошуково-рятувальні операції в складних умовах", - йдеться в повідомленні, в якому йдеться про понад 400 повністю зруйнованих будівель, понад 1300 частково зруйнованих будівель і тисячі інших, які були пошкоджені землетрусом.



На підконтрольних уряду територіях Сирії підтверджено щонайменше 812 смертей, повідомляє державне інформаційне агентство SANA.



Як повідомлялося, двоє українців, яких турецька сторона вважала загиблими після серії руйнівних землетрусів у країні, були врятовані.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Внаслідок руйнівних землетрусів у Туреччині та Сирії загинули понад 7900 людей, десятки тисяч були поранені.Про це, як пише "Європейська правда" , повідомляє Anadolu.Кількість жертв руйнівних землетрусів, що сталися в понеділок на півдні Туреччини, зросла до 5894 осіб, повідомив віцепрезидент Туреччинив перші години середи.Октай повідомив, що кількість поранених в результаті потужних підземних поштовхів в провінції Кахраманмараш становить 34 810 осіб."Втрата кожного громадянина глибоко засмучує нас", - сказав Октай журналістам, додавши, що влада продовжує рятувальні роботи, щоб допомогти тим, хто вижив.За його словами, обвалилося 5,775 будівель. З-під уламків будівель було врятовано понад 8 000 людей.Країна оголосила надзвичайний стан на три місяці в 10 провінціях для того, щоб пошуково-рятувальні операції та інші заходи були проведені якнайшвидше.Сирійська цивільна оборона, відома як "Білі каски", заявила у вівторок, що кількість загиблих в утримуваних повстанцями районах на північному заході Сирії зросла до 1220 осіб, а кількість поранених - до 2600.Очікується, що ці цифри "значно зростуть через те, що під завалами перебувають сотні сімей", - додали в групі."Наші команди продовжують пошуково-рятувальні операції в складних умовах", - йдеться в повідомленні, в якому йдеться про понад 400 повністю зруйнованих будівель, понад 1300 частково зруйнованих будівель і тисячі інших, які були пошкоджені землетрусом.На підконтрольних уряду територіях Сирії підтверджено щонайменше 812 смертей, повідомляє державне інформаційне агентство SANA.Як повідомлялося, двоє українців, яких турецька сторона вважала загиблими після серії руйнівних землетрусів у країні, були врятовані.

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