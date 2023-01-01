США підтримуватимуть Україну у війні до перемоги, – Байден
Сьогодні, 09:40
Президент США Джо Байден зазначив, що Штати продовжать підтримувати Україну стільки, скільки буде потрібно.
Про це він заявив під час виступу перед обома палатами Конгресу, повідомляє Голосу Америки, пише УНІАН.
"Ми єдині в підтримці України. І будемо з вами стільки, скільки буде потрібно", - наголосив він.
За словами американського лідера, США зробили "те, що вміють найкраще за все" - об'єднали НАТО, очолили глобальну коаліцію допомоги Україні й продовжують підтримувати наш народ. Він додав, що війна РФ в Україні та коронавірус спричинили глобальну інфляцію.
"Інфляція – це глобальна проблема, через пандемію і через те, що війна Путіна зруйнувала постачання енергії та продовольства", - зазначив Байден.
Президент США впевнений, що вторгнення Путіна в Україну - це тест, під час якого Америці варто було відповісти на важливі для себе питання.
"Чи ми збережемо наші основні базові принципи? Ми боротимемося з тероризмом? Ми захистимо демократію? Це дуже важливо і для цього необхідно підтримувати світ, припиняючи дії агресора, який загрожує вашій безпеці. І через рік ми знаємо відповідь: так, ми зробимо це. І ми це зробили", - заявив Байден.
Нагадаємо, що Україні вдалося розблокувати питання передачі майже всіх необхідних у війні видів озброєння, крім бойових винищувачів і далекобійних ракет.
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Про це він заявив під час виступу перед обома палатами Конгресу, повідомляє Голосу Америки, пише УНІАН.
"Ми єдині в підтримці України. І будемо з вами стільки, скільки буде потрібно", - наголосив він.
За словами американського лідера, США зробили "те, що вміють найкраще за все" - об'єднали НАТО, очолили глобальну коаліцію допомоги Україні й продовжують підтримувати наш народ. Він додав, що війна РФ в Україні та коронавірус спричинили глобальну інфляцію.
"Інфляція – це глобальна проблема, через пандемію і через те, що війна Путіна зруйнувала постачання енергії та продовольства", - зазначив Байден.
Президент США впевнений, що вторгнення Путіна в Україну - це тест, під час якого Америці варто було відповісти на важливі для себе питання.
"Чи ми збережемо наші основні базові принципи? Ми боротимемося з тероризмом? Ми захистимо демократію? Це дуже важливо і для цього необхідно підтримувати світ, припиняючи дії агресора, який загрожує вашій безпеці. І через рік ми знаємо відповідь: так, ми зробимо це. І ми це зробили", - заявив Байден.
Нагадаємо, що Україні вдалося розблокувати питання передачі майже всіх необхідних у війні видів озброєння, крім бойових винищувачів і далекобійних ракет.
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