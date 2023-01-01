США підтримуватимуть Україну у війні до перемоги, – Байден

Джо Байден зазначив, що Штати продовжать підтримувати Україну стільки, скільки буде потрібно.



Про це він заявив під час виступу перед обома палатами Конгресу, повідомляє Голосу Америки, пише



"Ми єдині в підтримці України. І будемо з вами стільки, скільки буде потрібно", - наголосив він.



За словами американського лідера, США зробили "те, що вміють найкраще за все" - об'єднали НАТО, очолили глобальну коаліцію допомоги Україні й продовжують підтримувати наш народ. Він додав, що війна РФ в Україні та коронавірус спричинили глобальну інфляцію.



"Інфляція – це глобальна проблема, через пандемію і через те, що війна Путіна зруйнувала постачання енергії та продовольства", - зазначив Байден.



Президент США впевнений, що вторгнення Путіна в Україну - це тест, під час якого Америці варто було відповісти на важливі для себе питання.



"Чи ми збережемо наші основні базові принципи? Ми боротимемося з тероризмом? Ми захистимо демократію? Це дуже важливо і для цього необхідно підтримувати світ, припиняючи дії агресора, який загрожує вашій безпеці. І через рік ми знаємо відповідь: так, ми зробимо це. І ми це зробили", - заявив Байден.



Нагадаємо, що Україні вдалося розблокувати питання передачі майже всіх необхідних у війні видів озброєння, крім бойових винищувачів і далекобійних ракет.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Президент СШАзазначив, що Штати продовжать підтримувати Україну стільки, скільки буде потрібно.Про це він заявив під час виступу перед обома палатами Конгресу, повідомляє Голосу Америки, пише УНІАН "Ми єдині в підтримці України. І будемо з вами стільки, скільки буде потрібно", - наголосив він.За словами американського лідера, США зробили "те, що вміють найкраще за все" - об'єднали НАТО, очолили глобальну коаліцію допомоги Україні й продовжують підтримувати наш народ. Він додав, що війна РФ в Україні та коронавірус спричинили глобальну інфляцію."Інфляція – це глобальна проблема, через пандемію і через те, що війна Путіна зруйнувала постачання енергії та продовольства", - зазначив Байден.Президент США впевнений, що вторгнення Путіна в Україну - це тест, під час якого Америці варто було відповісти на важливі для себе питання."Чи ми збережемо наші основні базові принципи? Ми боротимемося з тероризмом? Ми захистимо демократію? Це дуже важливо і для цього необхідно підтримувати світ, припиняючи дії агресора, який загрожує вашій безпеці. І через рік ми знаємо відповідь: так, ми зробимо це. І ми це зробили", - заявив Байден.Нагадаємо, що Україні вдалося розблокувати питання передачі майже всіх необхідних у війні видів озброєння, крім бойових винищувачів і далекобійних ракет.

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