Збирав інформацію про результати ракетного обстрілу університету у Харкові: СБУ «по гарячих слідах» затримала агента РФ

Збирав інформацію про результати ракетного обстрілу університету у Харкові: СБУ «по гарячих слідах» затримала агента РФ
Співробітники контррозвідки СБУ затримали російського агента, який причетний до ракетних обстрілів Харкова 5 лютого 2023 року.

Про це повідомили у пресслужбі СБУ.

Внаслідок ворожих «прильотів» загинули мирні мешканці та зруйновано цивільну інфраструктуру міста.

За даними слідства, коригувальником виявився місцевий мешканець, який співпрацював з російською військовою розвідкою.

Зрадник приховано фіксував місця дислокації військовослужбовців ЗСУ, блокпостів та об’єктів критичної інфраструктури на території Харківського регіону і передавав їх представникам ворога.

Рашисти використовували вказані локації як потенційні цілі для ракетних атак. При чому після «прильотів» вони ставили цьому ж агенту завдання зафіксувати і передати їм результати влучань.

Співробітники СБУ задокументували факти розвідувально-підривної діяльності ворожого агента, його причетність до нещодавніх ракетних атак на житловий будинок та вищий навчальний заклад Харкова, а також встановили його російських кураторів.
Збирав інформацію про результати ракетного обстрілу університету у Харкові: СБУ «по гарячих слідах» затримала агента РФ

Як зʼясувало слідство, ворожий агент вів комунікацію з куратором через електронні канали зв’язку із суворим дотриманням всіх заходів конспірації. На «завдання» зрадник вирушав без мобільних телефонів, намагаючись, як він думав, уникнути відстеження. Проте, це не стало на заваді для його виявлення контррозвідниками СБУ.

Співробітники спецслужби затримали агента РФ безпосередньо під час виконання чергового завдання ворога – збору інформації про результати ракетного обстрілу одного з вищих навчальних закладів міста.

На підставі отриманих доказів слідчі СБУ повідомили затриманому про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Вирішується питання щодо обрання міри запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.
Збирав інформацію про результати ракетного обстрілу університету у Харкові: СБУ «по гарячих слідах» затримала агента РФ

Спецоперацію проводили співробітники СБУ Харківської області за сприяння Державної прикордонної служби України та процесуального керівництва Харківської обласної прокуратури.

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Теги: Росія, Україна, війна
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