Як зимують тварини у Луцькому зоопарку за умов відключення світла. ВІДЕО

Як зимують тварини у Луцькому зоопарку за умов відключення світла. ВІДЕО
На зиму деяким тваринам у Луцькому зоопарку змінили раціон, теплолюбних за мінусових температур переносять до вольєрів. Генератори, які подарували благодійники вмикають рідко.

Про це розповіла Суспільному директорка зоопарку Людмила Денисенко.

З її слів, поки є світло вольєри встигають нагріватися, хоча електроенергію вимикають по три-чотири рази на день. Найдовше світла не було впродовж 12 годин у грудні.

"Одного потужного генератора не достатньо, щоб увімкнути повністю весь зоопарк. Тому підключають лише ті вольєри, де є примати, змії, лемури. Ті тварини, які найбільше потребують плюсових температур", – говорить Людмила Денисенко..

Ще один генератор, який подарували благодійник із Німеччини використовують для роботи адміністративного приміщення.
Як зимують тварини у Луцькому зоопарку за умов відключення світла. ВІДЕО

Коли немає світла, – каже директорка Луцького зоопарку Людмила Денисенко, — працівники готують для тварин їжу у двох пічках. Травоїдні мешканці під час годування отримують додаткові мінерали.

"Додаємо в харчування важливі добавки харчові, які містять кальцій, мінерали, бо взимку вони дуже потрібні тваринам", – каже годувальниця Тетяна Пономарьова.

Коли на дворі мінусова температура, теплолюбних тварин, переселяють у закриті вольєри та вкривають теплими ковдрами.

Загалом у Луцькому зоопарку мешкає понад дві тисячі тварин ста сорока шести видів. Ними опікується близько сорока працівників.

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Теги: Луцький зоопарк, тварини
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