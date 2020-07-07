Як зимують тварини у Луцькому зоопарку за умов відключення світла. ВІДЕО
Сьогодні, 10:00
На зиму деяким тваринам у Луцькому зоопарку змінили раціон, теплолюбних за мінусових температур переносять до вольєрів. Генератори, які подарували благодійники вмикають рідко.
Про це розповіла Суспільному директорка зоопарку Людмила Денисенко.
З її слів, поки є світло вольєри встигають нагріватися, хоча електроенергію вимикають по три-чотири рази на день. Найдовше світла не було впродовж 12 годин у грудні.
"Одного потужного генератора не достатньо, щоб увімкнути повністю весь зоопарк. Тому підключають лише ті вольєри, де є примати, змії, лемури. Ті тварини, які найбільше потребують плюсових температур", – говорить Людмила Денисенко..
Ще один генератор, який подарували благодійник із Німеччини використовують для роботи адміністративного приміщення.
Коли немає світла, – каже директорка Луцького зоопарку Людмила Денисенко, — працівники готують для тварин їжу у двох пічках. Травоїдні мешканці під час годування отримують додаткові мінерали.
"Додаємо в харчування важливі добавки харчові, які містять кальцій, мінерали, бо взимку вони дуже потрібні тваринам", – каже годувальниця Тетяна Пономарьова.
Коли на дворі мінусова температура, теплолюбних тварин, переселяють у закриті вольєри та вкривають теплими ковдрами.
Загалом у Луцькому зоопарку мешкає понад дві тисячі тварин ста сорока шести видів. Ними опікується близько сорока працівників.
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Про це розповіла Суспільному директорка зоопарку Людмила Денисенко.
З її слів, поки є світло вольєри встигають нагріватися, хоча електроенергію вимикають по три-чотири рази на день. Найдовше світла не було впродовж 12 годин у грудні.
"Одного потужного генератора не достатньо, щоб увімкнути повністю весь зоопарк. Тому підключають лише ті вольєри, де є примати, змії, лемури. Ті тварини, які найбільше потребують плюсових температур", – говорить Людмила Денисенко..
Ще один генератор, який подарували благодійник із Німеччини використовують для роботи адміністративного приміщення.
Коли немає світла, – каже директорка Луцького зоопарку Людмила Денисенко, — працівники готують для тварин їжу у двох пічках. Травоїдні мешканці під час годування отримують додаткові мінерали.
"Додаємо в харчування важливі добавки харчові, які містять кальцій, мінерали, бо взимку вони дуже потрібні тваринам", – каже годувальниця Тетяна Пономарьова.
Коли на дворі мінусова температура, теплолюбних тварин, переселяють у закриті вольєри та вкривають теплими ковдрами.
Загалом у Луцькому зоопарку мешкає понад дві тисячі тварин ста сорока шести видів. Ними опікується близько сорока працівників.
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