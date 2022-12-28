У Луцьку – ДТП на вулиці Огієнка. ФОТО

У Луцьку – ДТП на вулиці Огієнка. ФОТО
У Луцьку сталася дорожньо-транспортна пригода, через яку значно ускладнився рух автотранспорту на одній з вулиць.

Про це сайту новин Луцька «Конкурент» повідомили читачі.

ДТП трапилась зранку у середу, 8 лютого, перед пішохідним переходом на вулиці Огієнка у Луцьку: легковик Mercedes врізався в Audi, яка рухалась попереду.

Внаслідок зіткнення автівки зазнали механічних ушкоджень. За попередньою інформацією, люди у ДТП не постраждали.

На місце викликали правоохоронців.

Внаслідок автопригоди на вулиці Огієнка ускладнений рух автотранспорту.
У Луцьку – ДТП на вулиці Огієнка. ФОТО
У Луцьку – ДТП на вулиці Огієнка. ФОТО
У Луцьку – ДТП на вулиці Огієнка. ФОТО
У Луцьку – ДТП на вулиці Огієнка. ФОТО

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Теги: Луцьк, ДТП, автомобілі
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