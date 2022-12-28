У Луцьку – ДТП на вулиці Огієнка. ФОТО
Сьогодні, 10:22
У Луцьку сталася дорожньо-транспортна пригода, через яку значно ускладнився рух автотранспорту на одній з вулиць.
Про це сайту новин Луцька «Конкурент» повідомили читачі.
ДТП трапилась зранку у середу, 8 лютого, перед пішохідним переходом на вулиці Огієнка у Луцьку: легковик Mercedes врізався в Audi, яка рухалась попереду.
Внаслідок зіткнення автівки зазнали механічних ушкоджень. За попередньою інформацією, люди у ДТП не постраждали.
На місце викликали правоохоронців.
Внаслідок автопригоди на вулиці Огієнка ускладнений рух автотранспорту.
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Про це сайту новин Луцька «Конкурент» повідомили читачі.
ДТП трапилась зранку у середу, 8 лютого, перед пішохідним переходом на вулиці Огієнка у Луцьку: легковик Mercedes врізався в Audi, яка рухалась попереду.
Внаслідок зіткнення автівки зазнали механічних ушкоджень. За попередньою інформацією, люди у ДТП не постраждали.
На місце викликали правоохоронців.
Внаслідок автопригоди на вулиці Огієнка ускладнений рух автотранспорту.
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