Зеленський прибуде до Великої Британії на зустріч із прем'єром, – ЗМІ

Володимир Зеленський сьогодні, 8 лютого, має прибути до Великої Британії та зустрітися із прем'єром-міністром Руші Сунаком.



Про це повідомляють Sky News та BBC із посиланням на офіс британського прем'єра, пише



Крім зустрічі з Сунаком, Зеленський має виступити у британському парламенті.



За час повномасштабної війни Джо Байденом, виступив у Конгресі.





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