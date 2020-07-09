Зеленський прибуде до Великої Британії на зустріч із прем'єром, – ЗМІ

Зеленський прибуде до Великої Британії на зустріч із прем'єром, – ЗМІ
За даними ЗМІ, президент Володимир Зеленський сьогодні, 8 лютого, має прибути до Великої Британії та зустрітися із прем'єром-міністром Руші Сунаком.

Про це повідомляють Sky News та BBC із посиланням на офіс британського прем'єра, пише Громадське.

Крім зустрічі з Сунаком, Зеленський має виступити у британському парламенті.

За час повномасштабної війни Зеленський лише одного разу здійснив поїздку за межі України — 21-22 грудня до Сполучених Штатів. Там він зустрівся із президентом Джо Байденом, виступив у Конгресі.


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Теги: Зеленський, Великобританія, візит
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