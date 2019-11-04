Зеленський звернувся до Конгресу США: 2023 рік стане вирішальним у війні. ПРОМОВА

Володимир Зеленський виступив у Конгресі США.



У Конгресі Зеленського зустріли з оплесками, пише



Зеленський почав звернення з того, що звернувся з подякою до віцепрезидентки США Камали Гарріс та спікерки Палати представників США Ненсі Пелосі, яка відвідувала Україну під час повномасштабної війни.



«Україна не впала, Україна живе та процвітає. Ми перемогли Росію у боротьбі за розуми світу, ми не маємо страху. Українці здобули цю перемогу, і це дає хоробрість та натхнення для всього світу. Американці досягли цієї перемоги, тому вам вдалося об'єднати глобальну спільноту для того, щоби захищати свободу й міжнародне право. Європейці досягли цього, тому вони набагато сильніші, ніж вони були раніше. Російська тиранія втратила контроль над нами», — сказав президент України.



Він додав, що росіяни матимуть шанс бути незалежними тільки тоді, коли переможуть Кремль у своїй голові, однак битва продовжується, і потрібно перемогти Кремль на полі бою.



«Ця битва не тільки за територію, не тільки за життя, свободу українців або іншої нації, яку Росія намагається завоювати. А те, у якому світі наші діти й онуки будуть жити. Ця битва не може бути заморожена», — наголосив Зеленський.



Про Бахмут та Іран



Зеленський згадав про свій візит до Бахмута, який росіяни намагаються захопити з травня.



«Минулого року 70 тисяч людей жили у Бахмуті. А зараз тільки кілька цивільних. Кожен метр цієї землі насичений кров’ю. Росіяни використовують усе, що вони мають, проти Бахмута та інших українських міст», — зазначив він.



Президент наголосив, що окупанти мають перевагу в артилерії та боєзапасі, у них більше ракет та літаків, ніж в України, однак українські оборонні сили вистоюють.



Зеленський каже, що Бахмут — це не лише твердиня, яка стримує російську армію, а для того, щоб росіяни відійшли, потрібно більше боєприпасів, адже битва за це місто визначить, як розвиватимуться події.



«Якщо ваші системи Patriot припинять терор Росії проти наших міст, це захистить нашу свободу. Коли Росія не зможе захопити наші міста, вони намагаються зруйнувати їх іншими нападами. І у цій геноцидній війні Росія знайшла союзника — Іран, який надсилає сотні смертоносних дронів Росії. Це загроза для нашої критичної інфраструктури, таким чином один терорист знайшов іншого», — додав глава держави.



Президент зазначив, що Україна не проситиме американських військових битися за неї, адже українські військові «чудово можуть оперувати американськими танками та літаками».



Про об'єднаний світ



Зеленський додав, що Росія могла б припинити агресію, якби хотіла, натомість США можуть прискорити перемогу України, зокрема допомогти притягнути до відповідальності усіх тих, хто розпочав війну проти України.



«Усі українці бажають лише одного — перемоги. Ми вже побудували потужну Україну з потужними інституціями та армією разом із вами. Ми розробимо потужні безпекові гарантії для нас, для Європи, а також разом із вами ми поставимо на своє місце всіх, хто заперечує свободу. Це буде захист міжнародного правопорядку», — сказав він.



Президент передав конгресменам прапор, який просили передати українські захисники, що наразі перебувають у Бахмуті.



«Цей прапор є символом нашої перемоги в цій війні. Ми стоїмо, ми переможемо, тому що об'єднані: Україна, Америка й увесь вільний світ», — сказав Зеленський наприкінці виступу.



"Наші дві нації є союзниками в цій битві. І наступний, 2023 рік – вирішальний час у ній. Це час, коли українська сміливість і американська рішучість мають гарантувати майбутнє нашої з вами свободи. Свободи людей, які стоять за свої цінності", - сказав глава держави.



За його словами, цю битву не можна заморозити, відкласти або ігнорувати, сподіваючись, "що вас сам собою захистить океан".



"Світ надто взаємопов’язаний – від Сполучених Штатів і до Китаю, від Європи й до Латинської Америки, від Африки й до Австралії. Світ надто взаємозалежний, щоб хтось один міг залишитися осторонь і у безпеці, коли триває така битва", - підкреслив Зеленський.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Президент Українивиступив у Конгресі США.У Конгресі Зеленського зустріли з оплесками, пише Громадське Зеленський почав звернення з того, що звернувся з подякою до віцепрезидентки СШАта спікерки Палати представників США, яка відвідувала Україну під час повномасштабної війни.«Україна не впала, Україна живе та процвітає. Ми перемогли Росію у боротьбі за розуми світу, ми не маємо страху. Українці здобули цю перемогу, і це дає хоробрість та натхнення для всього світу. Американці досягли цієї перемоги, тому вам вдалося об'єднати глобальну спільноту для того, щоби захищати свободу й міжнародне право. Європейці досягли цього, тому вони набагато сильніші, ніж вони були раніше. Російська тиранія втратила контроль над нами», — сказав президент України.Він додав, що росіяни матимуть шанс бути незалежними тільки тоді, коли переможуть Кремль у своїй голові, однак битва продовжується, і потрібно перемогти Кремль на полі бою.«Ця битва не тільки за територію, не тільки за життя, свободу українців або іншої нації, яку Росія намагається завоювати. А те, у якому світі наші діти й онуки будуть жити. Ця битва не може бути заморожена», — наголосив Зеленський.Зеленський згадав про свій візит до Бахмута, який росіяни намагаються захопити з травня.«Минулого року 70 тисяч людей жили у Бахмуті. А зараз тільки кілька цивільних. Кожен метр цієї землі насичений кров’ю. Росіяни використовують усе, що вони мають, проти Бахмута та інших українських міст», — зазначив він.Президент наголосив, що окупанти мають перевагу в артилерії та боєзапасі, у них більше ракет та літаків, ніж в України, однак українські оборонні сили вистоюють.Зеленський каже, що Бахмут — це не лише твердиня, яка стримує російську армію, а для того, щоб росіяни відійшли, потрібно більше боєприпасів, адже битва за це місто визначить, як розвиватимуться події.«Якщо ваші системи Patriot припинять терор Росії проти наших міст, це захистить нашу свободу. Коли Росія не зможе захопити наші міста, вони намагаються зруйнувати їх іншими нападами. І у цій геноцидній війні Росія знайшла союзника — Іран, який надсилає сотні смертоносних дронів Росії. Це загроза для нашої критичної інфраструктури, таким чином один терорист знайшов іншого», — додав глава держави.Президент зазначив, що Україна не проситиме американських військових битися за неї, адже українські військові «чудово можуть оперувати американськими танками та літаками».Зеленський додав, що Росія могла б припинити агресію, якби хотіла, натомість США можуть прискорити перемогу України, зокрема допомогти притягнути до відповідальності усіх тих, хто розпочав війну проти України.«Усі українці бажають лише одного — перемоги. Ми вже побудували потужну Україну з потужними інституціями та армією разом із вами. Ми розробимо потужні безпекові гарантії для нас, для Європи, а також разом із вами ми поставимо на своє місце всіх, хто заперечує свободу. Це буде захист міжнародного правопорядку», — сказав він.Президент передав конгресменам прапор, який просили передати українські захисники, що наразі перебувають у Бахмуті.«Цей прапор є символом нашої перемоги в цій війні. Ми стоїмо, ми переможемо, тому що об'єднані: Україна, Америка й увесь вільний світ», — сказав Зеленський наприкінці виступу."Наші дві нації є союзниками в цій битві. І наступний, 2023 рік – вирішальний час у ній. Це час, коли українська сміливість і американська рішучість мають гарантувати майбутнє нашої з вами свободи. Свободи людей, які стоять за свої цінності", - сказав глава держави.За його словами, цю битву не можна заморозити, відкласти або ігнорувати, сподіваючись, "що вас сам собою захистить океан"."Світ надто взаємопов’язаний – від Сполучених Штатів і до Китаю, від Європи й до Латинської Америки, від Африки й до Австралії. Світ надто взаємозалежний, щоб хтось один міг залишитися осторонь і у безпеці, коли триває така битва", - підкреслив Зеленський.

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