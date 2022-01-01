ЗСУ ліквідували вже понад 100 тисяч окупантів





Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.



Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 22.12 орієнтовно склали:



особового складу ‒ близько 100 400 (+660) осіб ліквідовано,



танків ‒ 3 003 (+1) од,



бойових броньованих машин ‒ 5 981 (+2) од,



артилерійських систем – 1 978 (+6) од,



РСЗВ – 413 (+1) од,



засобів ППО ‒ 212 (+0) од,



літаків – 283 (+1) од,



гелікоптерів – 267 (+0) од,



БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1 693 (+5) од,



крилатих ракет ‒ 653 (+0) од,



кораблів/катерів ‒ 16 (+0) од,



автомобільної техніки та автоцистерн – 4 615 (+7) од,



спеціальної техніки ‒ 178 (+0) од.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Росія у загарбницькій війні втратила уже понад 100 тисяч військових.Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.особового складу ‒ близько 100 400 (+660) осіб ліквідовано,танків ‒ 3 003 (+1) од,бойових броньованих машин ‒ 5 981 (+2) од,артилерійських систем – 1 978 (+6) од,РСЗВ – 413 (+1) од,засобів ППО ‒ 212 (+0) од,літаків – 283 (+1) од,гелікоптерів – 267 (+0) од,БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1 693 (+5) од,крилатих ракет ‒ 653 (+0) од,кораблів/катерів ‒ 16 (+0) од,автомобільної техніки та автоцистерн – 4 615 (+7) од,спеціальної техніки ‒ 178 (+0) од.

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