ЗСУ ліквідували вже понад 100 тисяч окупантів
Сьогодні, 09:34
Росія у загарбницькій війні втратила уже понад 100 тисяч військових.
Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 22.12 орієнтовно склали:
особового складу ‒ близько 100 400 (+660) осіб ліквідовано,
танків ‒ 3 003 (+1) од,
бойових броньованих машин ‒ 5 981 (+2) од,
артилерійських систем – 1 978 (+6) од,
РСЗВ – 413 (+1) од,
засобів ППО ‒ 212 (+0) од,
літаків – 283 (+1) од,
гелікоптерів – 267 (+0) од,
БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1 693 (+5) од,
крилатих ракет ‒ 653 (+0) од,
кораблів/катерів ‒ 16 (+0) од,
автомобільної техніки та автоцистерн – 4 615 (+7) од,
спеціальної техніки ‒ 178 (+0) од.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 22.12 орієнтовно склали:
особового складу ‒ близько 100 400 (+660) осіб ліквідовано,
танків ‒ 3 003 (+1) од,
бойових броньованих машин ‒ 5 981 (+2) од,
артилерійських систем – 1 978 (+6) од,
РСЗВ – 413 (+1) од,
засобів ППО ‒ 212 (+0) од,
літаків – 283 (+1) од,
гелікоптерів – 267 (+0) од,
БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1 693 (+5) од,
крилатих ракет ‒ 653 (+0) од,
кораблів/катерів ‒ 16 (+0) од,
автомобільної техніки та автоцистерн – 4 615 (+7) од,
спеціальної техніки ‒ 178 (+0) од.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Курс валют у Луцьку 22 грудня
Сьогодні, 09:48
ЗСУ ліквідували вже понад 100 тисяч окупантів
Сьогодні, 09:34
У Генштабі повідомили про ситуацію на Волинському та інших напрямках станом на 22 грудня
Сьогодні, 09:08
Медіа