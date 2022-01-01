ЗСУ ліквідували вже понад 100 тисяч окупантів

ЗСУ ліквідували вже понад 100 тисяч окупантів
Росія у загарбницькій війні втратила уже понад 100 тисяч військових.

Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 22.12 орієнтовно склали:

особового складу ‒ близько 100 400 (+660) осіб ліквідовано,

танків ‒ 3 003 (+1) од,

бойових броньованих машин ‒ 5 981 (+2) од,

артилерійських систем – 1 978 (+6) од,

РСЗВ – 413 (+1) од,

засобів ППО ‒ 212 (+0) од,

літаків – 283 (+1) од,

гелікоптерів – 267 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1 693 (+5) од,

крилатих ракет ‒ 653 (+0) од,

кораблів/катерів ‒ 16 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 4 615 (+7) од,

спеціальної техніки ‒ 178 (+0) од.

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Теги: Росія, Україна, війна
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