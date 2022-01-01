На Волині рятувальники відбуксирували «швидку», яка застрягла на дорозі

На Волині рятувальники надавали допомогу водіям на складних ділянках доріг.Про це повідомили у ДСНС Волині.Рятувальники ДСНС області минулої доби та цієї ночі декілька разів виїжджали для надання допомоги водіям, що не могли продовжити рух на складних ділянках доріг.Поблизу с.Старовойтове Ковельського району рятувальники місцевого 24-го державного пожежно-рятувального поста відбуксирували автомобіль бригади електриків.Рятувальники 13-ї державної пожежно-рятувальної частини смт Маневичі здійснили буксирування автомобіля, який перегородив дорогу поблизу с. Лишнівка Камінь-Каширського району.Працівники аварійно-рятувальної частини АРЗ спеціального призначення здійснили буксирування тягача з напівпричипом у с. Гаразджа, рейсового автобуса с. Великий Омеляник Луцького району. Роботи проведено за допомоги спеціального аварійно-рятувального автомобіля та обладнання на його борту.Сьогодні, 22 грудня, на дорозі поблизу с. Михнівка Камінь-Каширського району рятувальники ДПРЧ-8 з райцентру здійснили буксирування карети швидкої допомоги.