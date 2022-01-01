У місті на Волині на автозаправці обікрали далекобійника
Сьогодні, 10:24
Учора, 21 грудня, до поліції із заявою звернувся 48-річний водій-далекобійник, житель Херсонської області. Чоловік повідомив, що на автозаправці у Ковелі з причіпу його автомобіля DAF викрали продукти харчування та особисті речі на майже 10 тис. грн.
Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.
Співробітники кримінальної поліції оперативно встановили, що крадіжку скоїв 33-річний житель Запорізької області. До слова, зловмисник раніше вже притягувався до кримінальної відповідальності за вчинення розбою та майнових злочинів.
Його затримали у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Частину викраденого поліцейські вилучили.
Нині вирішується питання про оголошення затриманому підозри за ч. 4 ст. 185 Кримінального кодексу України, йдеться про крадіжку, вчинену в умовах воєнного стану, та обрання запобіжного заходу.
Санкція статті передбачає від п’яти до восьми років позбавлення волі. Слідство триває.
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Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.
Співробітники кримінальної поліції оперативно встановили, що крадіжку скоїв 33-річний житель Запорізької області. До слова, зловмисник раніше вже притягувався до кримінальної відповідальності за вчинення розбою та майнових злочинів.
Його затримали у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Частину викраденого поліцейські вилучили.
Нині вирішується питання про оголошення затриманому підозри за ч. 4 ст. 185 Кримінального кодексу України, йдеться про крадіжку, вчинену в умовах воєнного стану, та обрання запобіжного заходу.
Санкція статті передбачає від п’яти до восьми років позбавлення волі. Слідство триває.
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