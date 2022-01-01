Під Бахмутом загинув тато військового медика з Луцька Олексія Кушнєра
Сьогодні, 10:39
Під час виконання бойового завдання поблизу Бахмута Донецької області загинув Кушнєр Ігор Володимирович 1964 року народження, тато бойового медика з Луцька.
Про це повідомив його син Олексій Кушнєр, військовий медик з Луцька, який служить у 14 ОМБр імені князя Романа Великого.
Чоловік жив на Львівщині у місті Соснівка, повідомили у Червоноградській міській раді.
"Війна цього чоловіка, що міцно тримає мене на руках, закінчилась. Він повертається додому. У боях під Бахмутом загинув мій тато Ігор. Вдома його чекали дружина та дочка", - написав Олексій Кушнєр на своїй сторінці у фейсбуці.
Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!
Допомогти фінансово його сім‘ї можна за посиланням:
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Про це повідомив його син Олексій Кушнєр, військовий медик з Луцька, який служить у 14 ОМБр імені князя Романа Великого.
Чоловік жив на Львівщині у місті Соснівка, повідомили у Червоноградській міській раді.
"Війна цього чоловіка, що міцно тримає мене на руках, закінчилась. Він повертається додому. У боях під Бахмутом загинув мій тато Ігор. Вдома його чекали дружина та дочка", - написав Олексій Кушнєр на своїй сторінці у фейсбуці.
Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!
Допомогти фінансово його сім‘ї можна за посиланням:
https://send.monobank.ua/jar/4J6oFapQbG.
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