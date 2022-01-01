Під Бахмутом загинув тато військового медика з Луцька Олексія Кушнєра

Під Бахмутом загинув тато військового медика з Луцька Олексія Кушнєра
Під час виконання бойового завдання поблизу Бахмута Донецької області загинув Кушнєр Ігор Володимирович 1964 року народження, тато бойового медика з Луцька.

Про це повідомив його син Олексій Кушнєр, військовий медик з Луцька, який служить у 14 ОМБр імені князя Романа Великого.

Чоловік жив на Львівщині у місті Соснівка, повідомили у Червоноградській міській раді.

"Війна цього чоловіка, що міцно тримає мене на руках, закінчилась. Він повертається додому. У боях під Бахмутом загинув мій тато Ігор. Вдома його чекали дружина та дочка", - написав Олексій Кушнєр на своїй сторінці у фейсбуці.

Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!

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Під Бахмутом загинув тато військового медика з Луцька Олексія Кушнєра







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Теги: Бойовий медик, Луцьк, війна, смерть, тато
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