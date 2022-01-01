Луцьк отримав Вифлеємський вогонь миру
Сьогодні, 11:03
Сьогодні, 22 грудня, на розширеній нараді у міського голови члени скаутської організації Пласт передали міському голові Ігорю Поліщуку та жителям нашої громади Вифлеємський вогонь миру.
Про це повідомили у мерії.
Луцькі пластуни виконали традиційну пісню Вифлеємського вогню, закликавши присутніх бути іскоркою, яка запалить вогонь Перемоги та любові.
Міський голова Ігор Поліщук подякував пластунам за те, що бережуть традиції та привітав усіх із прийдешніми святами, побажавши миру та Божого благословіння. Запалені свічки “із символом миру” скаути передали працівникам міської ради.
Цього року Вифлеємський вогонь має особливе значення, адже саме Перемоги та мирного неба над головою чекають усі українці.
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Про це повідомили у мерії.
Луцькі пластуни виконали традиційну пісню Вифлеємського вогню, закликавши присутніх бути іскоркою, яка запалить вогонь Перемоги та любові.
Міський голова Ігор Поліщук подякував пластунам за те, що бережуть традиції та привітав усіх із прийдешніми святами, побажавши миру та Божого благословіння. Запалені свічки “із символом миру” скаути передали працівникам міської ради.
Цього року Вифлеємський вогонь має особливе значення, адже саме Перемоги та мирного неба над головою чекають усі українці.
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