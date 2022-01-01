На Донеччині загинув 27-річний Герой з Волині Владислав Романюк

На Донеччині загинув 27-річний Герой з Волині Владислав Романюк
15 грудня під час ведення бойових дій в районі населеного пункту Озарянівка Донецької області загинув ковельчанин, командир аеромобільного взводу, лейтенант Романюк Владислав Олександрович.

Про це повідомив Ковельський міський голова Ігор Чайка.

"Ми чекаємо на повернення Героя додому в найближчі дні. Тож деталі зустрічі та чин похорону - згодом. Співчуття рідним. Всій громаді, яка втратила одного зі своїх гарних, сильних, світлих синів.
Спочивай з миром, наш тепер назавжди молодий Герою. 27-років. Нереально з цим змиритися. Неможливо - пробачити і забути", - йдеться в повідомленні.

Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!
На Донеччині загинув 27-річний Герой з Волині Владислав Романюк

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Теги: Росія, Україна, війна, Волинь
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