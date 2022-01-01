На Донеччині загинув 27-річний Герой з Волині Владислав Романюк

Романюк Владислав Олександрович.



Про це Ігор Чайка.



"Ми чекаємо на повернення Героя додому в найближчі дні. Тож деталі зустрічі та чин похорону - згодом. Співчуття рідним. Всій громаді, яка втратила одного зі своїх гарних, сильних, світлих синів.

Спочивай з миром, наш тепер назавжди молодий Герою. 27-років. Нереально з цим змиритися. Неможливо - пробачити і забути", - йдеться в повідомленні.



Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!



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