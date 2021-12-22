Пункти обігріву у Луцьку запрацюють тільки у випадку «блекауту»
Сьогодні, 11:20
Міський голова Ігор Поліщук зауважив на нараді, що, у випадку повного знеструмлення через ракетні обстріли росіян, у нашій громаді розгорнули 32 пункти обігріву.
Про це повідомили у мерії.
Усі вони розміщені в укриттях закладів освіти та старостинських округах. В приміщеннях встановлені “буржуйки”, є запас дров, дизельні генератори, запас медикаментів, вода, чай, печиво - усе необхідне, аби люди могли там зігрітися та перечекати складні часи.
Наступного тижня обладнають ще 15 таких пунктів у громаді, аби обігріти ще більше людей.
Ігор Поліщук наголосив, що усі пункти запрацюють лише у випадку повного знеструмлення. Зараз немає такої необхідності їх відкривати, адже електроенергія та тепло подається у житло.
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Про це повідомили у мерії.
Усі вони розміщені в укриттях закладів освіти та старостинських округах. В приміщеннях встановлені “буржуйки”, є запас дров, дизельні генератори, запас медикаментів, вода, чай, печиво - усе необхідне, аби люди могли там зігрітися та перечекати складні часи.
Наступного тижня обладнають ще 15 таких пунктів у громаді, аби обігріти ще більше людей.
Ігор Поліщук наголосив, що усі пункти запрацюють лише у випадку повного знеструмлення. Зараз немає такої необхідності їх відкривати, адже електроенергія та тепло подається у житло.
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