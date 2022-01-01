У Луцьку перевірятимуть роботу приміських перевізників

За словами мера Луцька, міська влада налагоджує роботу громадського транспорту, на маршрути залучаються новіші, значно екологічніші автобуси, впроваджено електронний квиток і майже до нуля зведено оплату за проїзд готівкою.Про це повідомили у пресслужбі мерії.У той же час, вулицями міста рухаються приміські автобуси, які забирають пасажирів у міських перевізників."Оплата за проїзд там відбувається готівкою, і це ніхто не контролює. Також вони забруднюють повітря, адже це дуже старі автобуси", - сказав Поліщук.Міський голова доручив відділу транспорту разом з управлінням патрульної поліції та “Укртрансбезпекою” здійснити перевірки щодо руху приміських автобусів вулицями Луцька та сіл громади, скласти відповідні матеріали та направити їх у контролюючі органи.