Переселенці у Луцьку отримають грошову допомогу: як зареєструватися

Переселенці у Луцьку отримають грошову допомогу: як зареєструватися
У Луцьку розпочали реєстрацію вимушених переселенців у програмі грошової допомоги за фінансової підтримки американського народу. Документи приймають представники чеської гуманітарної організації "Людина в біді".

Про це розповіла Суспільному старша фахівчиня проєкту Єлизавета Чернова.

Зареєструватися можуть переселенці, які живуть у Луцькій, Боратинській, Підгайцівській, Торчинській громадах. Прийом документів відбувається у Луцькому центрі надання адміністративних послуг.

Зі слів Єлизавети Чернової, для реєстрації потрібна довідка про статус внутрішньо переміщеної особи, паспорт, ідентифікаційний код, на всіх решту членів родини потрібно подати ідентифікаційний код і довідку ВПО. Інформацію приймають тільки з оригіналів документів.

"Одна людина реєструє усе домогосподарство, тобто приходить із документами усієї родини. У разі позитивного рішення кожен буде отримувати 2 220 гривень протягом трьох місяців, але виплата буде одним платежем. Тобто – 6 660", – каже фахівчиня.
Переселенці у Луцьку отримають грошову допомогу: як зареєструватися

Люди можуть обрати виплату через ощадбанк грошовим переказом, або на картковий рахунок по реквізитах IBAN. Документи також можна подати у приміщенні Луцької райради, – каже Єлизавета Чернова. Додає: рішення про те, хто отримає грошову допомогу, прийматиме спеціальний відділ організації, на підставі відповідей претендентів в анкеті.

Про те, що можна зареєструватися на допомогу, довідалися від знайомих, – каже переселенка з Краматорська Анна Малік. Жінка разом з родиною вже дев'ять місяців живе у Луцьку.

"Така допомога дуже важлива, бо роботу знайти важко. Людей багато, усі хочуть і працювати, і жити", – розповідає жінка.

Реєстрація триватиме до 28 грудня. За першу годину прийому документів у ЦНАПі за допомогою звернулися два десятки переселенців.
Переселенці у Луцьку отримають грошову допомогу: як зареєструватися

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Теги: Росія, Україна, війна, Волинь, переселенці
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