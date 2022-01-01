Переселенці у Луцьку отримають грошову допомогу: як зареєструватися





Про це розповіла Єлизавета Чернова.



Зареєструватися можуть переселенці, які живуть у Луцькій, Боратинській, Підгайцівській, Торчинській громадах. Прийом документів відбувається у Луцькому центрі надання адміністративних послуг.



Зі слів Єлизавети Чернової, для реєстрації потрібна довідка про статус внутрішньо переміщеної особи, паспорт, ідентифікаційний код, на всіх решту членів родини потрібно подати ідентифікаційний код і довідку ВПО. Інформацію приймають тільки з оригіналів документів.



"Одна людина реєструє усе домогосподарство, тобто приходить із документами усієї родини. У разі позитивного рішення кожен буде отримувати 2 220 гривень протягом трьох місяців, але виплата буде одним платежем. Тобто – 6 660", – каже фахівчиня.



Люди можуть обрати виплату через ощадбанк грошовим переказом, або на картковий рахунок по реквізитах IBAN. Документи також можна подати у приміщенні Луцької райради, – каже Єлизавета Чернова. Додає: рішення про те, хто отримає грошову допомогу, прийматиме спеціальний відділ організації, на підставі відповідей претендентів в анкеті.



Про те, що можна зареєструватися на допомогу, довідалися від знайомих, – каже переселенка з Краматорська Анна Малік. Жінка разом з родиною вже дев'ять місяців живе у Луцьку.



"Така допомога дуже важлива, бо роботу знайти важко. Людей багато, усі хочуть і працювати, і жити", – розповідає жінка.



Реєстрація триватиме до 28 грудня. За першу годину прийому документів у ЦНАПі за допомогою звернулися два десятки переселенців.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Луцьку розпочали реєстрацію вимушених переселенців у програмі грошової допомоги за фінансової підтримки американського народу. Документи приймають представники чеської гуманітарної організації "Людина в біді".Про це розповіла Суспільному старша фахівчиня проєктуЗареєструватися можуть переселенці, які живуть у Луцькій, Боратинській, Підгайцівській, Торчинській громадах. Прийом документів відбувається у Луцькому центрі надання адміністративних послуг.Зі слів Єлизавети Чернової, для реєстрації потрібна довідка про статус внутрішньо переміщеної особи, паспорт, ідентифікаційний код, на всіх решту членів родини потрібно подати ідентифікаційний код і довідку ВПО. Інформацію приймають тільки з оригіналів документів."Одна людина реєструє усе домогосподарство, тобто приходить із документами усієї родини. У разі позитивного рішення кожен буде отримувати 2 220 гривень протягом трьох місяців, але виплата буде одним платежем. Тобто – 6 660", – каже фахівчиня.Люди можуть обрати виплату через ощадбанк грошовим переказом, або на картковий рахунок по реквізитах IBAN. Документи також можна подати у приміщенні Луцької райради, – каже Єлизавета Чернова. Додає: рішення про те, хто отримає грошову допомогу, прийматиме спеціальний відділ організації, на підставі відповідей претендентів в анкеті.Про те, що можна зареєструватися на допомогу, довідалися від знайомих, – каже переселенка з Краматорська. Жінка разом з родиною вже дев'ять місяців живе у Луцьку."Така допомога дуже важлива, бо роботу знайти важко. Людей багато, усі хочуть і працювати, і жити", – розповідає жінка.Реєстрація триватиме до 28 грудня. За першу годину прийому документів у ЦНАПі за допомогою звернулися два десятки переселенців.

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