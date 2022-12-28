Два тролейбуси у Луцьку тимчасово змінять графік руху
Сьогодні, 11:03
9 лютого через відключення електроенергії відбудуться зміни розкладу руху тролейбусів № 5 та № 12.
Про це повідомили в Луцькій міській раді
З 11:00 до 16:00 світла не буде на трансформаторній підстанції №4, яка забезпечує електроенергією тролейбусну мережу по вулицях Конякіна, Карбишева, Єршова.
Зміни у графіку руху на маршрутах №5 “Цегельний завод – Карбишева” та №12 “Володимирська – Карбишева” будуть тимчасовими, – зазначають в міськраді. Зокрема, вони рухатимуться до перехрестя з кільцевим рухом вул. Конякіна — Гордіюк в прямому та зворотному напрямку.
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Про це повідомили в Луцькій міській раді
З 11:00 до 16:00 світла не буде на трансформаторній підстанції №4, яка забезпечує електроенергією тролейбусну мережу по вулицях Конякіна, Карбишева, Єршова.
Зміни у графіку руху на маршрутах №5 “Цегельний завод – Карбишева” та №12 “Володимирська – Карбишева” будуть тимчасовими, – зазначають в міськраді. Зокрема, вони рухатимуться до перехрестя з кільцевим рухом вул. Конякіна — Гордіюк в прямому та зворотному напрямку.
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