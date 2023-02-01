Німеччина до кінця лютого надасть Україні керовані ракети і додаткові установки Gepard





Про це заявив міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус під час візиту до Києва, повідомляє



За його словами, до кінця місяця Україна отримає більше керованих ракет, а також п'ять ЗСУ Gepard та п'ять інженерних машин Pioneer 2A1 Dachs.



П'ять мостоукладачів типу Biber буде поставлено у березні.



У вівторок міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус прибув з візитом до Києва і передав українському колезі Олексію Резнікову модель танка Leopard 2.



Там він зокрема оголосив, що Україна отримає понад 100 основних бойових танків старішого типу Leopard 1A5 від групи кількох європейських країн, а танки Leopard 2A6 прибудуть в Україну до кінця березня.



Нагадаємо, що

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! До кінця лютого Німеччина передасть Україні керовані ракети, п'ять самохідних артилерійських установок Gepard та іншу техніку.Про це заявив міністр оборони Німеччинипід час візиту до Києва, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Handelsblatt.За його словами, до кінця місяця Україна отримає більше керованих ракет, а також п'ять ЗСУ Gepard та п'ять інженерних машин Pioneer 2A1 Dachs.П'ять мостоукладачів типу Biber буде поставлено у березні.У вівторок міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус прибув з візитом до Києва і передав українському колезі Олексію Резнікову модель танка Leopard 2.Там він зокрема оголосив, що Україна отримає понад 100 основних бойових танків старішого типу Leopard 1A5 від групи кількох європейських країн, а танки Leopard 2A6 прибудуть в Україну до кінця березня.Нагадаємо, що ЗСУ можуть вражати цілі на території РФ українською зброєю

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію