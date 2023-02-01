Німеччина до кінця лютого надасть Україні керовані ракети і додаткові установки Gepard

Німеччина до кінця лютого надасть Україні керовані ракети і додаткові установки Gepard
До кінця лютого Німеччина передасть Україні керовані ракети, п'ять самохідних артилерійських установок Gepard та іншу техніку.

Про це заявив міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус під час візиту до Києва, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Handelsblatt.

За його словами, до кінця місяця Україна отримає більше керованих ракет, а також п'ять ЗСУ Gepard та п'ять інженерних машин Pioneer 2A1 Dachs.

П'ять мостоукладачів типу Biber буде поставлено у березні.

У вівторок міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус прибув з візитом до Києва і передав українському колезі Олексію Резнікову модель танка Leopard 2.

Там він зокрема оголосив, що Україна отримає понад 100 основних бойових танків старішого типу Leopard 1A5 від групи кількох європейських країн, а танки Leopard 2A6 прибудуть в Україну до кінця березня.

Нагадаємо, що ЗСУ можуть вражати цілі на території РФ українською зброєю.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Росія, Україна, війна
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«Не хочу, аби моє призначення пов’язували з участю у війні», – новий головний патрульний Волині
Три мільйони для Сил спеціальних операцій – завдяки кавуванням: як журналіст з Волині збирає гроші для війська
Сценаристка «Телебачення Торонто» вирвалася з окупації і створила власне медіа
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Два тролейбуси у Луцьку тимчасово змінять графік руху
Сьогодні, 11:03
Зеленський прибуде до Великої Британії на зустріч із прем'єром, – ЗМІ
Сьогодні, 10:51
Німеччина до кінця лютого надасть Україні керовані ракети і додаткові установки Gepard
Сьогодні, 10:40
У Луцьку – ДТП на вулиці Огієнка. ФОТО
Сьогодні, 10:22
Збирав інформацію про результати ракетного обстрілу університету у Харкові: СБУ «по гарячих слідах» затримала агента РФ
Сьогодні, 10:15
Схожі новини
Новий наступ Росії: де й коли він може бути Новий наступ Росії: де й коли він може бути
Сьогодні, 11:35
Збирав інформацію про результати ракетного обстрілу університету у Харкові: СБУ «по гарячих слідах» затримала агента РФ Збирав інформацію про результати ракетного обстрілу університету у Харкові: СБУ «по гарячих слідах» затримала агента РФ
Сьогодні, 10:15
США підтримуватимуть Україну у війні до перемоги, – Байден США підтримуватимуть Україну у війні до перемоги, – Байден
Сьогодні, 09:40
ЗСУ за добу знищили понад 900 окупантів, літак та гелікоптер ЗСУ за добу знищили понад 900 окупантів, літак та гелікоптер
Сьогодні, 09:05
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Новий наступ Росії: де й коли він може бути
Сьогодні, 11:35
 0
Скільки пар в Україні розлучилися у 2022 році
Сьогодні, 11:31
 0
Два тролейбуси у Луцьку тимчасово змінять графік руху
Сьогодні, 11:03
 0
Зеленський прибуде до Великої Британії на зустріч із прем'єром, – ЗМІ
Сьогодні, 10:51
 0
Німеччина до кінця лютого надасть Україні керовані ракети і додаткові установки Gepard
Сьогодні, 10:40
 0
Медіа
відео
1/8