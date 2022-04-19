Новий наступ Росії: де й коли він може бути





Звідки й коли можуть почати наступ і чи потрібно цивільним виїжджати — журналісти



Чи є конкретний день?



У Міноборони та РНБО не виключають, що Росія може наступати на річницю повномасштабної війни — 24 лютого. А от у Financial Times із посиланням на джерела 5 лютого написали, що загострення буде протягом найближчих 10 днів.



Аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW) говорять, що, відповідно до заяв західних, українських та російських джерел, наступ Росії в найближчі місяці є найімовірнішим варіантом розвитку подій.



Яка ситуація на фронті?



Росіяни зараз наступають на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках. Українські війська відбивають регулярні атаки окупантів на Донеччині та Луганщині, кажуть у Генштабі ЗСУ.



Найскладніша ситуація — у Бахмуті. Як пише ISW, росіяни без успіху намагаються перерізати траси T0504 Костянтинівка — Часів Яр — Бахмут на захід від міста та E40 Бахмут — Слов'янськ на північ від Бахмута. Але українські сили продовжують постачати боєприпаси, амуніцію та їжу в Бахмут.



У північних та східних частинах міста в останні дні тривають вуличні бої, також атаки відбувалися в районах Красної Гори та Парасковіївки (за 3 і 5 км від міста). Аналітики заявляли про бої й навколо Авдіївки. А от на південному фронті росіяни продовжували оборону.



Звідки можливий новий наступ?



Міністр оборони Олексій Резніков наголошує, що наразі влада не бачить ризику наступу з усіх сторін. За його словами, росіяни не намагатимуться окупувати всю Україну, бо торік тактика одночасного захоплення не спрацювала. Натомість можливі атаки на певних напрямках — наприклад, на сході та півдні.



Він не виключає імовірних провокацій, щоб відвернути увагу, але напрямок основного удару буде один. Українська воєнна розвідка на початку січня заявляла, що путін наказав захопити Донбас до березня.



Майкл Кофман, директор відділу російських досліджень у CNA, теж вказує, що Донбас, схоже, залишається основною метою російських військ. І скептично ставиться до тверджень, що росіяни спробують здійснити масштабніші атаки, наприклад, на Харків, Суми та Київ.



Донецька область. У розвідці Міноборони Великої Британії вважають, що майже напевно оперативна мета москви — захопити частину Донецької області, що підконтрольна Україні. Але поки росіяни якщо й просуваються, то лише на кілька метрів за тиждень — не вистачає боєприпасів і маневрових підрозділів.



За даними ISW, наступ може відбутися в районі Вугледара. Український військовий повідомив аналітикам, що окупанти там проводять невеликі атаки, але не починають широкомасштабного наступу.



Луганська область. В ISW припускають, що новий наступ може здебільшого стосуватися Луганщини, бо окупанти хочуть відновити ініціативу та перервати операційні успіхи України.



Кофман зазначає, що битва на лінії Кремінна — Сватове може бути навіть важливішою за Бахмут. Прорив цієї лінії українськими військами може відкрити шлях на Рубіжне та Старобільськ, де зараз логістичний центр росіян. За оцінкою Кофмана, росіяни можуть націлитися на Лиман та Куп’янськ (Харківщина), які Сили оборони звільнили восени 2022-го.



Запорізький напрямок. Є ризики наступу на цьому напрямку, оскільки росіяни хотіли б розширити сухопутний коридор до окупованого Криму.



Херсонський напрямок. Резніков вважає, що росіяни не підуть на Херсон, бо під час відступу зруйнували переправи та мости.



А що у Білорусі?



Для наступу звідти Росії потрібно більше ресурсів. Досі ознак формування ударного угруповання там не виявили. Проте на території Білорусі регулярно проводять навчання російських та білоруських військ. Наприклад, 2 лютого завершилися спільні тренування бойової авіації.



У лютому 2022-го для наступу на Київ Росія залучала 45,5 тисячі військових. Наразі на території Білорусі — до 12 тисяч російських військових, сказав Резніков. Майкл Кофман зазначив, що перерізання ліній постачання з заходу України або захоплення Рівненської атомної електростанції могли б бути реальними, але для цього Росії знадобиться більше сил, ніж вона має зараз.



Якою є здатність Росії до наступу?



Микола Бєлєсков — головний консультант Національного інституту стратегічних досліджень та старший аналітик фонду «Повернись живим» — вважає, що керівництво росії наважується на нову спробу наступу зокрема й через те, що досі тверезо не оцінює власних сил. А локальні успіхи навколо Бахмута могли переконати кремль, що вдалося знайти успішну тактику.



«Якби була протилежна ситуація, то московити мали б переходити до стратегічної оборони, прагнучи виснажити українські сили, які намагалися б вийти щонайменше на межі 24 лютого 2022-го. Але керівництво нашого противника не спроможне об'єктивно оцінювати ситуацію стратегічно», — пише Бєлєсков.



Нові постачання західної техніки для України теж підштовхують москву до наступу на випередження, поки українські бійці не освоїли нове озброєння, зазначає аналітик.



Керівник воєнної розвідки Кирило Буданов заявив, що в Україні воюють приблизно 326 тисяч російських військових. Кауфман вважає це число перебільшеним. За його оцінками, на нашій території приблизно 250 тисяч військових та ще 150 тисяч мобілізованих залишаються у росії. Однак рівень їхньої підготовки не зрозумілий.



«Наскільки міцними є російські оборонні лінії на практиці, ще належить по-справжньому перевірити. росія зараз має велику кількість особового складу та продовжує витягувати обладнання зі сховищ, але якість сил видається відносно низькою. Це обмежує їхній потенціал для атак. Мобілізовані підрозділи в сукупності не виглядають такими поганими, як можна почути в анекдотах. росія, ймовірно, зможе захищатися, але її сили можуть бути менш придатними для наступальних операцій і є слабкою заміною втраченим регулярним військам», — зазначив Кофман.



Джерело FT зауважувало, що новий російський наступ можуть очолити «елітні підрозділи» — так назвали механізовані, які, ймовірно, посилять ВДВ і морську піхоту.



Крім солдатів, Росія втрачає на фронті й техніку, а через санкції виникають труднощі з її ремонтом. Однак є країни, які готові допомагати РФ. Наприклад, Китай та Індія не проти постачати необхідні технології та запчастини, за даними журналістів The Wall Street Journal та Reuters.



Ще одним союзником Росії є Іран, який уже постачав ударні дрони. Також країна нібито обіцяла передати балістичні ракети, які Україна поки не може виявляти та збивати.



Яка готовність України?



На тлі попереджень про можливий наступ Росії влада України натякнула й на власний контрнаступ. Буданов заявляв, що такий планується на весну.



За останні декілька тижнів західні партнери анонсували збільшення військової допомоги України. Врешті обіцяють передати бойові танки Leopard 2, Challenger 2 та M1 Abrams, а також артилерійські системи та високоточні боєприпаси. У першій хвилі внесків від партнерів Україна отримає до 140 західних танків. Імовірно, ця хвиля відбудеться у березні.



Наразі українські військові проходять навчання, а польські інструктори навіть готові скоротити термін тренувань на Leopard 2 із 10 до 5 тижнів.



Микола Бєлєсков зазначає, що танки, інтегровані з артилерією та піхотою, будуть важливі для України під час і наступальної, й оборонної операцій. Кількість необхідних танків буде залежати від ситуації на полі бою.



«Якщо Росія нападе першою, а потім буде послаблена, що дасть Україні можливість для контратаки, то Києву знадобиться менше <танків>. Якщо Україна почне власний наступ, їй знадобиться більше, тому що спершу потрібно буде прорвати лінію ворога, а потім провести другий етап атаки та знищити російські війська», — зазначив Бєлєсков.



Про підготовку України до оборони або наступу свідчить і рішення Зеленського створити резерви особового складу, щоб захисники могли відновлювати сили після бойових дій. Тисячі військових без перепочинку перебувають на фронті вже майже рік — hromadske розповідало історії бійців, які очікують на ротацію. Подробиць мобілізаційних процесів Зеленський не розкрив, але сказав, що відповідні рішення вже ухвалили й далі командувачі реалізують їх на своїх напрямках.



Майкл Кофман радить Україні зачекати на наступ рф, щоб виснажити її сили, та пізніше весною перехопити ініціативу. Натомість росія витратить своє найкраще озброєння та війська і матиме гіршу оборону.



«Підозрюю, що Київ не вірить, що час його на боці. Остерігаючись укріплення Росії та намагаючись уникнути відчуття тупикової ситуації, Україна, найімовірніше, вирішить рухатися раніше, ніж пізніше. Західне обладнання може не надійти вчасно, щоб допомогти для наступу, але більш важливим є те, що воно дозволить ЗСУ розпочати атаки цієї весни, знаючи, що в них є підкріплення», — зазначає Кофман.



Що робити цивільним?



Резніков запевняє, що підстав тікати з міст немає, проте загроза ракетних і дронових ударів залишається.



На Донеччині, яка за прогнозами може опинитися у зоні нового наступу, регулярно закликають людей виїжджати в безпечніші регіони. Наприклад, із 2 січня з Покровська запустили потяг, який раз на чотири дні у парних числа виїжджає до Сміли на Черкащині.



Попередньо необхідно зареєструватися, зателефонувавши за номерами (098) 890-33-18, (066) 285-62-90, або ж повідомити про свої наміри на гарячі лінії сільських, селищних рад і військових адміністрацій.



Для евакуації тяжкохворих та людей з інвалідністю слід звертатися за телефонами: (099) 710-48-72, (099) 311-53-14, (099) 311-53-36, (096) 108-60-48, (096) 108-52-24.



Також звернутися по допомогу в евакуації можна на гарячу лінію Мінреінтеграції: 15-48. Або ж написати в месенджери на номер (096) 078-84-33.



У будь-якому разі війна триває і варто перевірити тривожну валізу, мати запаси води та продуктів тривалого зберігання. А також підготувати план дій на випадок різних сценаріїв.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Про нові наступи РФ українська влада попереджала наприкінці 2022-го. Заявляли, що найближчі 2-3 місяці будуть вирішальними у війні, нове загострення прогнозували на лютий-березень. Такі ж терміни називав американський Bloomberg із посиланням на низку посадовців, зокрема наближених до Кремля.Звідки й коли можуть почати наступ і чи потрібно цивільним виїжджати — журналісти Громадського зібрали головне, що зараз відомо.У Міноборони та РНБО не виключають, що Росія може наступати на річницю повномасштабної війни — 24 лютого. А от у Financial Times із посиланням на джерела 5 лютого написали, що загострення буде протягом найближчих 10 днів.Аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW) говорять, що, відповідно до заяв західних, українських та російських джерел, наступ Росії в найближчі місяці є найімовірнішим варіантом розвитку подій.Росіяни зараз наступають на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках. Українські війська відбивають регулярні атаки окупантів на Донеччині та Луганщині, кажуть у Генштабі ЗСУ.Найскладніша ситуація — у Бахмуті. Як пише ISW, росіяни без успіху намагаються перерізати траси T0504 Костянтинівка — Часів Яр — Бахмут на захід від міста та E40 Бахмут — Слов'янськ на північ від Бахмута. Але українські сили продовжують постачати боєприпаси, амуніцію та їжу в Бахмут.У північних та східних частинах міста в останні дні тривають вуличні бої, також атаки відбувалися в районах Красної Гори та Парасковіївки (за 3 і 5 км від міста). Аналітики заявляли про бої й навколо Авдіївки. А от на південному фронті росіяни продовжували оборону.Міністр оборонинаголошує, що наразі влада не бачить ризику наступу з усіх сторін. За його словами, росіяни не намагатимуться окупувати всю Україну, бо торік тактика одночасного захоплення не спрацювала. Натомість можливі атаки на певних напрямках — наприклад, на сході та півдні.Він не виключає імовірних провокацій, щоб відвернути увагу, але напрямок основного удару буде один. Українська воєнна розвідка на початку січня заявляла, що путін наказав захопити Донбас до березня., директор відділу російських досліджень у CNA, теж вказує, що Донбас, схоже, залишається основною метою російських військ. І скептично ставиться до тверджень, що росіяни спробують здійснити масштабніші атаки, наприклад, на Харків, Суми та Київ.У розвідці Міноборони Великої Британії вважають, що майже напевно оперативна мета москви — захопити частину Донецької області, що підконтрольна Україні. Але поки росіяни якщо й просуваються, то лише на кілька метрів за тиждень — не вистачає боєприпасів і маневрових підрозділів.За даними ISW, наступ може відбутися в районі Вугледара. Український військовий повідомив аналітикам, що окупанти там проводять невеликі атаки, але не починають широкомасштабного наступу.В ISW припускають, що новий наступ може здебільшого стосуватися Луганщини, бо окупанти хочуть відновити ініціативу та перервати операційні успіхи України.Кофман зазначає, що битва на лінії Кремінна — Сватове може бути навіть важливішою за Бахмут. Прорив цієї лінії українськими військами може відкрити шлях на Рубіжне та Старобільськ, де зараз логістичний центр росіян. За оцінкою Кофмана, росіяни можуть націлитися на Лиман та Куп’янськ (Харківщина), які Сили оборони звільнили восени 2022-го.Є ризики наступу на цьому напрямку, оскільки росіяни хотіли б розширити сухопутний коридор до окупованого Криму.Резніков вважає, що росіяни не підуть на Херсон, бо під час відступу зруйнували переправи та мости.Для наступу звідти Росії потрібно більше ресурсів. Досі ознак формування ударного угруповання там не виявили. Проте на території Білорусі регулярно проводять навчання російських та білоруських військ. Наприклад, 2 лютого завершилися спільні тренування бойової авіації.У лютому 2022-го для наступу на Київ Росія залучала 45,5 тисячі військових. Наразі на території Білорусі — до 12 тисяч російських військових, сказав Резніков. Майкл Кофман зазначив, що перерізання ліній постачання з заходу України або захоплення Рівненської атомної електростанції могли б бути реальними, але для цього Росії знадобиться більше сил, ніж вона має зараз.— головний консультант Національного інституту стратегічних досліджень та старший аналітик фонду «Повернись живим» — вважає, що керівництво росії наважується на нову спробу наступу зокрема й через те, що досі тверезо не оцінює власних сил. А локальні успіхи навколо Бахмута могли переконати кремль, що вдалося знайти успішну тактику.«Якби була протилежна ситуація, то московити мали б переходити до стратегічної оборони, прагнучи виснажити українські сили, які намагалися б вийти щонайменше на межі 24 лютого 2022-го. Але керівництво нашого противника не спроможне об'єктивно оцінювати ситуацію стратегічно», — пише Бєлєсков.Нові постачання західної техніки для України теж підштовхують москву до наступу на випередження, поки українські бійці не освоїли нове озброєння, зазначає аналітик.Керівник воєнної розвідкизаявив, що в Україні воюють приблизно 326 тисяч російських військових. Кауфман вважає це число перебільшеним. За його оцінками, на нашій території приблизно 250 тисяч військових та ще 150 тисяч мобілізованих залишаються у росії. Однак рівень їхньої підготовки не зрозумілий.«Наскільки міцними є російські оборонні лінії на практиці, ще належить по-справжньому перевірити. росія зараз має велику кількість особового складу та продовжує витягувати обладнання зі сховищ, але якість сил видається відносно низькою. Це обмежує їхній потенціал для атак. Мобілізовані підрозділи в сукупності не виглядають такими поганими, як можна почути в анекдотах. росія, ймовірно, зможе захищатися, але її сили можуть бути менш придатними для наступальних операцій і є слабкою заміною втраченим регулярним військам», — зазначив Кофман.Джерело FT зауважувало, що новий російський наступ можуть очолити «елітні підрозділи» — так назвали механізовані, які, ймовірно, посилять ВДВ і морську піхоту.Крім солдатів, Росія втрачає на фронті й техніку, а через санкції виникають труднощі з її ремонтом. Однак є країни, які готові допомагати РФ. Наприклад, Китай та Індія не проти постачати необхідні технології та запчастини, за даними журналістів The Wall Street Journal та Reuters.Ще одним союзником Росії є Іран, який уже постачав ударні дрони. Також країна нібито обіцяла передати балістичні ракети, які Україна поки не може виявляти та збивати.На тлі попереджень про можливий наступ Росії влада України натякнула й на власний контрнаступ. Буданов заявляв, що такий планується на весну.За останні декілька тижнів західні партнери анонсували збільшення військової допомоги України. Врешті обіцяють передати бойові танки Leopard 2, Challenger 2 та M1 Abrams, а також артилерійські системи та високоточні боєприпаси. У першій хвилі внесків від партнерів Україна отримає до 140 західних танків. Імовірно, ця хвиля відбудеться у березні.Наразі українські військові проходять навчання, а польські інструктори навіть готові скоротити термін тренувань на Leopard 2 із 10 до 5 тижнів.Микола Бєлєсков зазначає, що танки, інтегровані з артилерією та піхотою, будуть важливі для України під час і наступальної, й оборонної операцій. Кількість необхідних танків буде залежати від ситуації на полі бою.«Якщо Росія нападе першою, а потім буде послаблена, що дасть Україні можливість для контратаки, то Києву знадобиться менше <танків>. Якщо Україна почне власний наступ, їй знадобиться більше, тому що спершу потрібно буде прорвати лінію ворога, а потім провести другий етап атаки та знищити російські війська», — зазначив Бєлєсков.Про підготовку України до оборони або наступу свідчить і рішення Зеленського створити резерви особового складу, щоб захисники могли відновлювати сили після бойових дій. Тисячі військових без перепочинку перебувають на фронті вже майже рік — hromadske розповідало історії бійців, які очікують на ротацію. Подробиць мобілізаційних процесів Зеленський не розкрив, але сказав, що відповідні рішення вже ухвалили й далі командувачі реалізують їх на своїх напрямках.Майкл Кофман радить Україні зачекати на наступ рф, щоб виснажити її сили, та пізніше весною перехопити ініціативу. Натомість росія витратить своє найкраще озброєння та війська і матиме гіршу оборону.«Підозрюю, що Київ не вірить, що час його на боці. Остерігаючись укріплення Росії та намагаючись уникнути відчуття тупикової ситуації, Україна, найімовірніше, вирішить рухатися раніше, ніж пізніше. Західне обладнання може не надійти вчасно, щоб допомогти для наступу, але більш важливим є те, що воно дозволить ЗСУ розпочати атаки цієї весни, знаючи, що в них є підкріплення», — зазначає Кофман.Резніков запевняє, що підстав тікати з міст немає, проте загроза ракетних і дронових ударів залишається.На Донеччині, яка за прогнозами може опинитися у зоні нового наступу, регулярно закликають людей виїжджати в безпечніші регіони. Наприклад, із 2 січня з Покровська запустили потяг, який раз на чотири дні у парних числа виїжджає до Сміли на Черкащині.Попередньо необхідно зареєструватися, зателефонувавши за номерами (098) 890-33-18, (066) 285-62-90, або ж повідомити про свої наміри на гарячі лінії сільських, селищних рад і військових адміністрацій.Для евакуації тяжкохворих та людей з інвалідністю слід звертатися за телефонами: (099) 710-48-72, (099) 311-53-14, (099) 311-53-36, (096) 108-60-48, (096) 108-52-24.Також звернутися по допомогу в евакуації можна на гарячу лінію Мінреінтеграції: 15-48. Або ж написати в месенджери на номер (096) 078-84-33.У будь-якому разі війна триває і варто перевірити тривожну валізу, мати запаси води та продуктів тривалого зберігання. А також підготувати план дій на випадок різних сценаріїв.

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