«Вигризають» у ворога кожен метр землі: ЗСУ просунулись на двох напрямках, – Маляр





Про це Ганна Маляр.



Водночас ворог продовжує наступ на Лиманському, Авдіївському та Маріїнському напрямках. Безуспішно.



ПІВДЕНЬ



"На напрямку Рівнопіль – Володине наші мають успіх, зараз закріплюються на досягнутих рубежах та завдають серйозних втрат противнику. Фактично знекровлюють наступальний потенціал ворога, знищуючи техніку, склади, пункти управління та особовий склад.



На Запорізькому та Мелітопольському напрямках - нищимо ворога.

Ворог підтягує для оборони всі свої резерви, навіть бригаду морської піхоти, яка свого часу тікала з Херсону", - йдеться в повідомленні.



На Бердянському напрямку є просування 1300 м.



СХІД



На Бахмутському напрямку наші війська перехопили оперативну ініціативу на цій ділянці фронту. Противник намагається утримати зайняті позиції, проводить контратаки, але поступово відступає після понесених втрат.



У напрямку Кліщіївка просунулись на 1200 м, у напрямку Курдюмівки - на 1500 м.



"Боротьба триває на флангах міста. Наші мають успіх. Зараз закріплюються на звільнених рубежах. Загалом на Бахмутському напрямку знову гаряче, тривають запеклі бої. Ворог підтягує туди резерви і чіпляється за Бахмут усіма своїми силами", - зазначила Маляр.

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