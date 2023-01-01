На Волині водій в'їхав у причіп припаркованої на узбіччі вантажівки: постраждав пасажир

На Волині водій в'їхав у причіп припаркованої на узбіччі вантажівки: постраждав пасажир
Пригода трапилася учора, 28 червня, на автодорозі у селі Старовойтове на Любомльщині.

Про це повідомляє сектор комунікації поліції Волині.

41-річний житель Шацька, керуючи автомобілем Volkswagen, зіткнувся із причіпом вантажівки DAF, яка була припаркована на узбіччі дороги.

Внаслідок ДТП пасажир Volkswagen, 64-річний житель Любомля, отримав тілесні ушкодження. Його госпіталізували у відділення травматології.

За фактом автопригоди слідчі розпочали досудове розслідування за ч. 1 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.

Слідство триває.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: ДТП, Волинь
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Рада скасувала право на відстрочку чоловікам, які мають родичів з інвалідністю
Дружина голови Луцької райради, який «втік» за кордон, розпродує сімейне майно
Як пропаганда змінює волинян, які виїхали у Білорусь і що вони кажуть про війну. ВІДЕО
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
«Ваша донька потрапила у ДТП». У Луцьку оперативно затримали афериста, який ошукав 51-річну жінку
Сьогодні, 11:10
У поліклініках Луцька дітям почали видавати калію йодид
Сьогодні, 10:58
На Волині водій в'їхав у причіп припаркованої на узбіччі вантажівки: постраждав пасажир
Сьогодні, 10:52
«Вигризають» у ворога кожен метр землі: ЗСУ просунулись на двох напрямках, – Маляр
Сьогодні, 10:30
Переробляв пістолети та продавав: на Волині викрили 29-річного торговця зброєю з Рівненщини
Сьогодні, 10:21
Схожі новини
Загинули двоє дорослих та 4-річна дитина: волинянин за смертельну ДТП отримав 6 років тюрми Загинули двоє дорослих та 4-річна дитина: волинянин за смертельну ДТП отримав 6 років тюрми
28 червень, 15:10
На Волині п'яний мотоцикліст скоїв ДТП та втік. ВІДЕО На Волині п'яний мотоцикліст скоїв ДТП та втік. ВІДЕО
26 червень, 13:05
На Волині два автомобілі злетіли у кювет та перекинулись: двоє постраждалих На Волині два автомобілі злетіли у кювет та перекинулись: двоє постраждалих
23 червень, 10:11
Двоє дітей – у лікарні: у поліції розповіли деталі аварії біля Луцька. ФОТО Двоє дітей – у лікарні: у поліції розповіли деталі аварії біля Луцька. ФОТО
19 червень, 10:09
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Розміщував оголошення у соцмережі Facebook: на Волині шахрай збирав кошти на лікування військовослужбовця
Сьогодні, 12:28
 0
На Волині затримали двох чоловіків, які намагались нелегально потрапити до Польщі
Сьогодні, 12:11
 0
Випускниця з Луцького району склала мультитест на 600 балів
Сьогодні, 12:03
 0
Назвали, на які шахрайства найчастіше «ведуться» волиняни
Сьогодні, 11:41
 0
Рада скасувала право на відстрочку чоловікам, які мають родичів з інвалідністю
Сьогодні, 11:20
 0
Медіа
відео
1/8