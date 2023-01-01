На Волині водій в'їхав у причіп припаркованої на узбіччі вантажівки: постраждав пасажир





Про це повідомляє сектор комунікації поліції Волині.



41-річний житель Шацька, керуючи автомобілем Volkswagen, зіткнувся із причіпом вантажівки DAF, яка була припаркована на узбіччі дороги.



Внаслідок ДТП пасажир Volkswagen, 64-річний житель Любомля, отримав тілесні ушкодження. Його госпіталізували у відділення травматології.



За фактом автопригоди слідчі розпочали досудове розслідування за ч. 1 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.



Слідство триває.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Пригода трапилася учора, 28 червня, на автодорозі у селі Старовойтове на Любомльщині.Про це повідомляє сектор комунікації поліції Волині.41-річний житель Шацька, керуючи автомобілем Volkswagen, зіткнувся із причіпом вантажівки DAF, яка була припаркована на узбіччі дороги.Внаслідок ДТП пасажир Volkswagen, 64-річний житель Любомля, отримав тілесні ушкодження. Його госпіталізували у відділення травматології.За фактом автопригоди слідчі розпочали досудове розслідування за ч. 1 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.Слідство триває.

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