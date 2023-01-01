На Волині водій в'їхав у причіп припаркованої на узбіччі вантажівки: постраждав пасажир
Сьогодні, 10:52
Пригода трапилася учора, 28 червня, на автодорозі у селі Старовойтове на Любомльщині.
Про це повідомляє сектор комунікації поліції Волині.
41-річний житель Шацька, керуючи автомобілем Volkswagen, зіткнувся із причіпом вантажівки DAF, яка була припаркована на узбіччі дороги.
Внаслідок ДТП пасажир Volkswagen, 64-річний житель Любомля, отримав тілесні ушкодження. Його госпіталізували у відділення травматології.
За фактом автопригоди слідчі розпочали досудове розслідування за ч. 1 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.
Слідство триває.
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Про це повідомляє сектор комунікації поліції Волині.
41-річний житель Шацька, керуючи автомобілем Volkswagen, зіткнувся із причіпом вантажівки DAF, яка була припаркована на узбіччі дороги.
Внаслідок ДТП пасажир Volkswagen, 64-річний житель Любомля, отримав тілесні ушкодження. Його госпіталізували у відділення травматології.
За фактом автопригоди слідчі розпочали досудове розслідування за ч. 1 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.
Слідство триває.
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