Переробляв пістолети та продавав: на Волині викрили 29-річного торговця зброєю з Рівненщини

Волинські оперативники викрили 29-річного жителя Рівненської області у торгівлі зброєю.Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.Зловмисник, шляхом внесення конструктивних змін, переробляв стартові пістолети на вогнепальну зброю та продавав їх. Пістолети чоловік відправляв покупцям через службу доставки.Поліцейські задокументували два таких факти, пістолети вилучили.Окрім того учора, 28 червня, за місцем проживання фігуранта оперативники управління карного розшуку області спільно із маневицькими поліцейськими під час проведення санкціонованого обшуку вилучили один пістолет, запчастини до зброї, два магазини до автомата Калашникова та понад 700 різноманітних набоїв.Рівнянина затримали у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.Вирішується питання про оголошення йому підозри у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України та обрання запобіжного заходу.Санкція статті передбачає від трьох до семи років позбавлення волі. Слідство триває.