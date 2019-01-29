Переробляв пістолети та продавав: на Волині викрили 29-річного торговця зброєю з Рівненщини

Переробляв пістолети та продавав: на Волині викрили 29-річного торговця зброєю з Рівненщини
Волинські оперативники викрили 29-річного жителя Рівненської області у торгівлі зброєю.

Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.

Зловмисник, шляхом внесення конструктивних змін, переробляв стартові пістолети на вогнепальну зброю та продавав їх. Пістолети чоловік відправляв покупцям через службу доставки.

Поліцейські задокументували два таких факти, пістолети вилучили.

Окрім того учора, 28 червня, за місцем проживання фігуранта оперативники управління карного розшуку області спільно із маневицькими поліцейськими під час проведення санкціонованого обшуку вилучили один пістолет, запчастини до зброї, два магазини до автомата Калашникова та понад 700 різноманітних набоїв.

Рівнянина затримали у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Вирішується питання про оголошення йому підозри у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України та обрання запобіжного заходу.

Санкція статті передбачає від трьох до семи років позбавлення волі. Слідство триває.
Переробляв пістолети та продавав: на Волині викрили 29-річного торговця зброєю з Рівненщини
Переробляв пістолети та продавав: на Волині викрили 29-річного торговця зброєю з Рівненщини





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Зброя, поліція, торговець, Рівненщина
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Дружина голови Луцької райради, який «втік» за кордон, розпродує сімейне майно
Як пропаганда змінює волинян, які виїхали у Білорусь і що вони кажуть про війну. ВІДЕО
«Втеча» голови Луцької райради: відповіді на деякі поширені запитання
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
На Волині водій в'їхав у причіп припаркованої на узбіччі вантажівки: постраждав пасажир
Сьогодні, 10:52
«Вигризають» у ворога кожен метр землі: ЗСУ просунулись на двох напрямках, – Маляр
Сьогодні, 10:30
Переробляв пістолети та продавав: на Волині викрили 29-річного торговця зброєю з Рівненщини
Сьогодні, 10:21
На Волині у маршрутці раптово помер чоловік
Сьогодні, 09:56
Безпека і рятувальний пост: у Луцьку інспектували міський Центральний пляж. ВІДЕО
Сьогодні, 09:47
Схожі новини
Погоня з протараненими поліцейськими авто і стріляниною: на Рівненщині ловили зловмисника-рецидивіста Погоня з протараненими поліцейськими авто і стріляниною: на Рівненщині ловили зловмисника-рецидивіста
29 січень, 2019, 01:24
У волинянина вдома знайшли зброю та боєприпаси У волинянина вдома знайшли зброю та боєприпаси
02 червень, 11:40
На Волині розшукують чоловіка, який викрав зброю та втік. ФОТО На Волині розшукують чоловіка, який викрав зброю та втік. ФОТО
14 березень, 17:41
Погрожував підривом гранати: у волинянина вилучили арсенал незаконної зброї. ФОТО Погрожував підривом гранати: у волинянина вилучили арсенал незаконної зброї. ФОТО
07 лютий, 12:46
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У поліклініках Луцька дітям почали видавати калію йодид
Сьогодні, 10:58
 0
На Волині водій в'їхав у причіп припаркованої на узбіччі вантажівки: постраждав пасажир
Сьогодні, 10:52
 0
«Вигризають» у ворога кожен метр землі: ЗСУ просунулись на двох напрямках, – Маляр
Сьогодні, 10:30
 0
Переробляв пістолети та продавав: на Волині викрили 29-річного торговця зброєю з Рівненщини
Сьогодні, 10:21
 0
На Волині у маршрутці раптово помер чоловік
Сьогодні, 09:56
 0
Медіа
відео
1/8