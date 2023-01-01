На Волині у маршрутці раптово помер чоловік

На Волині у маршрутці раптово помер чоловік
28-го червня під час поїздки в автобусі, що курсував від дачного масиву «Прикордонник» до Нововолинська, раптово помер чоловік.

Про це пише Буг.

Як повідомили очевидці, коли чоловіку стало зле, пасажири громадського транспорту відреагували миттєво.

Люди викликали швидку, що мала чекати на громадський транспорт біля зупинки в Нововолинську.

“Ми приїхали на місце призначення, проте "швидка" не дочекалась. Люди викликали медиків повторно, через 10 хвилин вона таки приїхала”, – розповіли очевидці.

На зупинці медики констатували смерть чоловіка.

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Теги: Нововолинськ, маршрутка, чоловік, смерть
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