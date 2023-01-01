У Краматорську завершили розбір завалів: загинули 12 людей

У Краматорську завершили розбір завалів: загинули 12 людей
Станом на 7:20 пошуково-рятувальні роботи У Краматорську завершено, який росія атакувала ракетами 27 червня.

Про це повідомили ДСНС та голова МВС Ігор Клименко.

"Друга доба пошуково-рятувальної операції у Краматорську. Близько 4:00 рятувальники деблокували ще одне тіло. Тож кількість загиблих наразі зросла до 12 осіб. Всі ідентифіковані. Травмовано в результаті двох обстрілів 65 людей", - сказав Клименко.

Як повідомили у ДСНС, вранці, 29 червня, з-під завалів деблоковано тіло ще однієї загиблої особи.

"Загалом загинуло 12 людей (у тому числі 3 дитини), постраждало 60 (у тому числі дитина) та врятовано 11 людей, з них 7 — підрозділом ДСНС. Аварійно-рятувальні роботи завершені", - зазначили рятувальники.
У Краматорську завершили розбір завалів: загинули 12 людей

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Росія, Україна, війна, Краматорськ
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Дружина голови Луцької райради, який «втік» за кордон, розпродує сімейне майно
Як пропаганда змінює волинян, які виїхали у Білорусь і що вони кажуть про війну. ВІДЕО
«Втеча» голови Луцької райради: відповіді на деякі поширені запитання
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
На Волині у маршрутці раптово помер чоловік
Сьогодні, 09:56
Безпека і рятувальний пост: у Луцьку інспектували міський Центральний пляж. ВІДЕО
Сьогодні, 09:47
У Краматорську завершили розбір завалів: загинули 12 людей
Сьогодні, 09:30
​ЗСУ за добу ліквідували ще 680 російських окупантів, 14 безпілотників та літак
Сьогодні, 09:10
Курс валют у Луцьку 29 червня
Сьогодні, 09:00
Схожі новини
Росіяни обстріляли кафе в Краматорську, загинуло троє людей, поранені – 42. ОНОВЛЕНО Росіяни обстріляли кафе в Краматорську, загинуло троє людей, поранені – 42. ОНОВЛЕНО
27 червень, 22:08
Росія вдарила ракетою по житловому будинку у Краматорську: є загиблі та поранені Росія вдарила ракетою по житловому будинку у Краматорську: є загиблі та поранені
02 лютий, 09:20
«Вигризають» у ворога кожен метр землі: ЗСУ просунулись на двох напрямках, – Маляр «Вигризають» у ворога кожен метр землі: ЗСУ просунулись на двох напрямках, – Маляр
Сьогодні, 10:30
​ЗСУ за добу ліквідували ще 680 російських окупантів, 14 безпілотників та літак ​ЗСУ за добу ліквідували ще 680 російських окупантів, 14 безпілотників та літак
Сьогодні, 09:10
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
На Волині водій в'їхав у причіп припаркованої на узбіччі вантажівки: постраждав пасажир
Сьогодні, 10:52
 0
«Вигризають» у ворога кожен метр землі: ЗСУ просунулись на двох напрямках, – Маляр
Сьогодні, 10:30
 0
Переробляв пістолети та продавав: на Волині викрили 29-річного торговця зброєю з Рівненщини
Сьогодні, 10:21
 0
На Волині у маршрутці раптово помер чоловік
Сьогодні, 09:56
 0
Безпека і рятувальний пост: у Луцьку інспектували міський Центральний пляж. ВІДЕО
Сьогодні, 09:47
 0
Медіа
відео
1/8