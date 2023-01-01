У Краматорську завершили розбір завалів: загинули 12 людей
Сьогодні, 09:30
Станом на 7:20 пошуково-рятувальні роботи У Краматорську завершено, який росія атакувала ракетами 27 червня.
Про це повідомили ДСНС та голова МВС Ігор Клименко.
"Друга доба пошуково-рятувальної операції у Краматорську. Близько 4:00 рятувальники деблокували ще одне тіло. Тож кількість загиблих наразі зросла до 12 осіб. Всі ідентифіковані. Травмовано в результаті двох обстрілів 65 людей", - сказав Клименко.
Як повідомили у ДСНС, вранці, 29 червня, з-під завалів деблоковано тіло ще однієї загиблої особи.
"Загалом загинуло 12 людей (у тому числі 3 дитини), постраждало 60 (у тому числі дитина) та врятовано 11 людей, з них 7 — підрозділом ДСНС. Аварійно-рятувальні роботи завершені", - зазначили рятувальники.
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Про це повідомили ДСНС та голова МВС Ігор Клименко.
"Друга доба пошуково-рятувальної операції у Краматорську. Близько 4:00 рятувальники деблокували ще одне тіло. Тож кількість загиблих наразі зросла до 12 осіб. Всі ідентифіковані. Травмовано в результаті двох обстрілів 65 людей", - сказав Клименко.
Як повідомили у ДСНС, вранці, 29 червня, з-під завалів деблоковано тіло ще однієї загиблої особи.
"Загалом загинуло 12 людей (у тому числі 3 дитини), постраждало 60 (у тому числі дитина) та врятовано 11 людей, з них 7 — підрозділом ДСНС. Аварійно-рятувальні роботи завершені", - зазначили рятувальники.
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