Курс валют у Луцьку 29 червня

Курс валют у Луцьку 29 червня
29 червня готівковий курс долара становить 36.85, продають його за 37.35.

Про це повідомляє Говерла.

Євро купують за 40.82, а продають за – 41.12.

Щодо польського злотого, то його купують за 9.10, а продають за 9,20.

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Теги: курс, валюта, Луцьк
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