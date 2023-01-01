​ЗСУ за добу ліквідували ще 680 російських окупантів, 14 безпілотників та літак

​ЗСУ за добу ліквідували ще 680 російських окупантів, 14 безпілотників та літак
За минулу добу Збройні сили України знищили ще 680 російських окупантів.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 29.06.23 орієнтовно склали:

особового складу – близько 227 780 (+680) осіб ліквідовано

танків – 4038 (+2)

бойових броньованих машин – 7857 (+10)

артилерійських систем – 4116 (+27)

РСЗВ – 627 (+0)

засоби ППО – 388 (+1)

літаків – 315 (+1)

гелікоптерів – 308 (+0)

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 3513 (+14)

крилаті ракети – 1261 (+0)

кораблі / катери – 18 (+0)

автомобільної техніки та автоцистерн – 6780 (+6)

спеціальна техніка – 569 (+6).

Дані уточнюються.

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Теги: Росія, Україна, війна
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