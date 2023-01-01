​ЗСУ за добу ліквідували ще 680 російських окупантів, 14 безпілотників та літак





Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.



Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 29.06.23 орієнтовно склали:



особового складу – близько 227 780 (+680) осіб ліквідовано



танків – 4038 (+2)



бойових броньованих машин – 7857 (+10)



артилерійських систем – 4116 (+27)



РСЗВ – 627 (+0)



засоби ППО – 388 (+1)



літаків – 315 (+1)



гелікоптерів – 308 (+0)



БПЛА оперативно-тактичного рівня – 3513 (+14)



крилаті ракети – 1261 (+0)



кораблі / катери – 18 (+0)



автомобільної техніки та автоцистерн – 6780 (+6)



спеціальна техніка – 569 (+6).



Дані уточнюються.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! За минулу добу Збройні сили України знищили ще 680 російських окупантів.Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.особового складу – близько 227 780 (+680) осіб ліквідованотанків – 4038 (+2)бойових броньованих машин – 7857 (+10)артилерійських систем – 4116 (+27)РСЗВ – 627 (+0)засоби ППО – 388 (+1)літаків – 315 (+1)гелікоптерів – 308 (+0)БПЛА оперативно-тактичного рівня – 3513 (+14)крилаті ракети – 1261 (+0)кораблі / катери – 18 (+0)автомобільної техніки та автоцистерн – 6780 (+6)спеціальна техніка – 569 (+6).Дані уточнюються.

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