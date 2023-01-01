ЗСУ за добу ліквідували ще 680 російських окупантів, 14 безпілотників та літак
Сьогодні, 09:10
За минулу добу Збройні сили України знищили ще 680 російських окупантів.
Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 29.06.23 орієнтовно склали:
особового складу – близько 227 780 (+680) осіб ліквідовано
танків – 4038 (+2)
бойових броньованих машин – 7857 (+10)
артилерійських систем – 4116 (+27)
РСЗВ – 627 (+0)
засоби ППО – 388 (+1)
літаків – 315 (+1)
гелікоптерів – 308 (+0)
БПЛА оперативно-тактичного рівня – 3513 (+14)
крилаті ракети – 1261 (+0)
кораблі / катери – 18 (+0)
автомобільної техніки та автоцистерн – 6780 (+6)
спеціальна техніка – 569 (+6).
Дані уточнюються.
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Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 29.06.23 орієнтовно склали:
особового складу – близько 227 780 (+680) осіб ліквідовано
танків – 4038 (+2)
бойових броньованих машин – 7857 (+10)
артилерійських систем – 4116 (+27)
РСЗВ – 627 (+0)
засоби ППО – 388 (+1)
літаків – 315 (+1)
гелікоптерів – 308 (+0)
БПЛА оперативно-тактичного рівня – 3513 (+14)
крилаті ракети – 1261 (+0)
кораблі / катери – 18 (+0)
автомобільної техніки та автоцистерн – 6780 (+6)
спеціальна техніка – 569 (+6).
Дані уточнюються.
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