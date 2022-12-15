Безпека і рятувальний пост: у Луцьку інспектували міський Центральний пляж. ВІДЕО





Про це розповів Владислав Семененко.



З його слів, перевірки облаштованих пляжів для купання в області здійснюють регулярно, без попереджень.



"Рятувальники для ефективнішої роботи надали рекомендацію звернутися в міськраду, щоб кущі пообрізати для кращого огляду. Даний пляж відповідає повністю всім нормам", – каже рятувальник.



Як на пляжі стежать за безпекою

Рятувальний пост на Центральному пляжі працює щодня з 10:00 до 20:00. Як розповів працівник поста Дмитро Ворона, який стежить за безпекою лучан та гостей міста на центральному пляжі 10-й рік, на посту є облаштована аптечка.



"Спирт, перекись, усе в робочому стані, бо постійно доводиться брати, ось бинт, необхідні таблетки: валідол, ібупрофен", – каже рятувальник.



26 червня на будиночку вивісили зелений прапорець – це означає, що купатися можна. З його слів, проби води спеціалісти беруть раз у декілька тижнів.



Загалом Центральний пляж працює впродовж червня, липня й серпня. Зі слів Дмитра Ворони, у червні надавали допомогу вже трьом людям, яку тонули на воді. Для оперативності реагування є човен і вздовж пляжу лежать рятувальні круги.



У разі повітряної тривоги, додав працівник рятувального поста, відпочивальників просять пройти в найближче укриття, що за 300 метрів від пляжу, в спорткомплексі "Спартак".



Суспільне також поспілкувалося з лучанами, які відпочивали на пляжі, про безпеку й купання в річці Стир.



Загалом на Волині з початку купального сезону, що стартував 1 червня, на воді потонули двоє людей. Це трапилося в необлаштованих місцях для купання, – розповіла фахівчиня відділу ДСНС області Катерина Побережник.



Торік на водоймах області, додала фахівчиня, загинули 49 людей, із яких 42 людини – в необлаштованих для купання місцях.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Луцьку рятувальники перевіряли, чи належно функціонує рятувальний пост на Центральному пляжі річки Стир. На цьому посту чергують троє працівників-рятувальників.Про це розповів Суспільному інспектор райуправління Держслужби з надзвичайних ситуацій в областіЗ його слів, перевірки облаштованих пляжів для купання в області здійснюють регулярно, без попереджень."Рятувальники для ефективнішої роботи надали рекомендацію звернутися в міськраду, щоб кущі пообрізати для кращого огляду. Даний пляж відповідає повністю всім нормам", – каже рятувальник.Як на пляжі стежать за безпекоюРятувальний пост на Центральному пляжі працює щодня з 10:00 до 20:00. Як розповів працівник поста Дмитро Ворона, який стежить за безпекою лучан та гостей міста на центральному пляжі 10-й рік, на посту є облаштована аптечка."Спирт, перекись, усе в робочому стані, бо постійно доводиться брати, ось бинт, необхідні таблетки: валідол, ібупрофен", – каже рятувальник.26 червня на будиночку вивісили зелений прапорець – це означає, що купатися можна. З його слів, проби води спеціалісти беруть раз у декілька тижнів.Загалом Центральний пляж працює впродовж червня, липня й серпня. Зі слів Дмитра Ворони, у червні надавали допомогу вже трьом людям, яку тонули на воді. Для оперативності реагування є човен і вздовж пляжу лежать рятувальні круги.У разі повітряної тривоги, додав працівник рятувального поста, відпочивальників просять пройти в найближче укриття, що за 300 метрів від пляжу, в спорткомплексі "Спартак".Суспільне також поспілкувалося з лучанами, які відпочивали на пляжі, про безпеку й купання в річці Стир.Загалом на Волині з початку купального сезону, що стартував 1 червня, на воді потонули двоє людей. Це трапилося в необлаштованих місцях для купання, – розповіла фахівчиня відділу ДСНС областіТорік на водоймах області, додала фахівчиня, загинули 49 людей, із яких 42 людини – в необлаштованих для купання місцях.

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