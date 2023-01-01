Атака на Краматорськ: СБУ затримала коригувальника ракетного удару

Атака на Краматорськ: СБУ затримала коригувальника ракетного удару
Контррозвідка Служби безпеки України «по гарячих слідах» затримала агента спецслужб рф, який скоригував російський ракетний удар по кафе у центрі Краматорська 27 червня.

Про це повідомив голова Служби безпеки України Василь Малюк.

«Агент рф обов’язково буде відповідати перед українським судом. Але таке затримання – це ще й сигнал для всіх інших коригувальників і зрадників, які працюють на ворога. Запам’ятайте – покарання невідворотне! Так само, як неминуче будуть відповідати перед міжнародним трибуналом і організатори воєнних злочинів – представники путінського режиму. Для цього ми постійно ведемо юридичну роботу і продовжуємо збір доказів для міжнародних судів. Водночас співробітники СБУ разом із побратимами з Сил оборони щодня роблять максимум, аби помститися ворогу за все те горе, яке росія принесла на нашу землю. І будемо робити це до остаточної Перемоги!» – заявив Малюк.

Встановлено, що затриманим коригувальником удару по Краматорську виявився «розконсервований» агент головного управління генштабу ЗС рф. 27 червня він отримав завдання з’ясувати, чи працює вищезгадане кафе і зафіксувати наявність там відвідувачів.

Для виконання ворожої вказівки агент ГРУ здійснив приховану відеозйомку закладу і припаркованих поруч автомобілів. Після цього фігурант переслав відзнятий файл російській воєнній розвідці. Отримавши цю інформацію, російські загарбники здійснили вогневе ураження кафе, в якому перебували люди.

За даними слідства, ворожим агентом є мешканець Краматорська, працівник місцевого газотранспортного підприємства.

Раніше його дистанційно завербувало російські спецслужби, а під час повномасштабного вторгнення «активували» і визначили завдання зі збору розвідданих про місця базування та переміщення Сил оборони у Слов’янську і Краматорську.

Також він мав передавати локації місцевої критичної інфраструктури та об’єктів з масовим скупченням цивільного населення. Наразі вживаються комплексні заходи для встановлення всіх обставин злочину і притягнення фігуранта та інших причетних осіб до відповідальності.

Нагадаємо, унаслідок ракетного удару по Краматорську Донецької області загинули вже восьмеро людей. Ще 56 осіб – травмовані.



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Теги: Краматорськ, коригувальник вогню, затримання
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