Трагедія у Краматорську: відомо уже про 8 загиблих, серед них 3 – діти
Сьогодні, 08:55
Унаслідок ракетного удару по Краматорську Донецької області загинули вже восьмеро людей. Ще 56 осіб – травмовані.
Про це повідомила Державна служба з надзвичайних ситуацій.
«Станом на 07:00 28 червня з-під завалів зруйнованої будівлі кафе деблоковано тіла вісьмох загиблих осіб (у тому числі три дитини, дві – 2008 та 2011 року народження). Постраждало 56 осіб (у тому числі одна дитина 2022 року народження)», – ідеться в повідомленні.
Врятувати вдалося трьох людей. Рятувальники продовжують розбір завалів зруйнованої будівлі та пошук людей.
Нагадаємо, російські військові 27 червня завдали ударів по Краматорську. Ракети "прилетіли" в район закладу харчування, в ньому перебувало багато людей.
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Про це повідомила Державна служба з надзвичайних ситуацій.
«Станом на 07:00 28 червня з-під завалів зруйнованої будівлі кафе деблоковано тіла вісьмох загиблих осіб (у тому числі три дитини, дві – 2008 та 2011 року народження). Постраждало 56 осіб (у тому числі одна дитина 2022 року народження)», – ідеться в повідомленні.
Врятувати вдалося трьох людей. Рятувальники продовжують розбір завалів зруйнованої будівлі та пошук людей.
Нагадаємо, російські військові 27 червня завдали ударів по Краматорську. Ракети "прилетіли" в район закладу харчування, в ньому перебувало багато людей.
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