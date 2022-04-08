Трагедія у Краматорську: відомо уже про 8 загиблих, серед них 3 – діти





Про це повідомила Державна служба з надзвичайних ситуацій.



«Станом на 07:00 28 червня з-під завалів зруйнованої будівлі кафе деблоковано тіла вісьмох загиблих осіб (у тому числі три дитини, дві – 2008 та 2011 року народження). Постраждало 56 осіб (у тому числі одна дитина 2022 року народження)», – ідеться в повідомленні.



Врятувати вдалося трьох людей. Рятувальники продовжують розбір завалів зруйнованої будівлі та пошук людей.



Нагадаємо,

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Унаслідок ракетного удару по Краматорську Донецької області загинули вже восьмеро людей. Ще 56 осіб – травмовані.Про це повідомила Державна служба з надзвичайних ситуацій.«Станом на 07:00 28 червня з-під завалів зруйнованої будівлі кафе деблоковано тіла вісьмох загиблих осіб (у тому числі три дитини, дві – 2008 та 2011 року народження). Постраждало 56 осіб (у тому числі одна дитина 2022 року народження)», – ідеться в повідомленні.Врятувати вдалося трьох людей. Рятувальники продовжують розбір завалів зруйнованої будівлі та пошук людей.Нагадаємо, російські військові 27 червня завдали ударів по Краматорську. Ракети "прилетіли" в район закладу харчування, в ньому перебувало багато людей.

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