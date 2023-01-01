Курс валют у Луцьку 28 червня
Сьогодні, 09:10
28 червня готівковий курс долара становить 36.80, продають його за 37.50.
Про це повідомляє Говерла.
Євро купують за 40.86, а продають за – 41.14.
Щодо польського злотого, то його купують за 9.10, а продають за 9,25.
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Про це повідомляє Говерла.
Євро купують за 40.86, а продають за – 41.14.
Щодо польського злотого, то його купують за 9.10, а продають за 9,25.
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