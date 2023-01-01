Внаслідок масованого артилерійського обстрілу загинув Герой з Волині Віталій Хартонюк

Внаслідок масованого артилерійського обстрілу загинув Герой з Волині Віталій Хартонюк
На війні загинув житель села Здомишель Хартонюк Віталій Леонтійович, 30.08.1968 року народження.

Про це повідомили в Ратнівській селищній раді.

Віталій Хартонюк був призваний на військову службу декілька місяців тому.

Загинув внаслідок масованого артилерійського обстрілу, отримавши поранення несумісні з життям.

Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: війна, Росія, Україна
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Дружина голови Луцької райради, який «втік» за кордон, розпродує сімейне майно
Як пропаганда змінює волинян, які виїхали у Білорусь і що вони кажуть про війну. ВІДЕО
«Втеча» голови Луцької райради: відповіді на деякі поширені запитання
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У Луцьку дівчинка обрізала своє довге волосся, щоб допомогти ЗСУ. ФОТО
Сьогодні, 10:00
Сьогодні відкривають рух через відновлений міст на трасі Львів – Луцьк
Сьогодні, 09:40
Внаслідок масованого артилерійського обстрілу загинув Герой з Волині Віталій Хартонюк
Сьогодні, 09:20
Курс валют у Луцьку 28 червня
Сьогодні, 09:10
За минулу добу ЗСУ ліквідували понад дев’ять сотень окупантів
Сьогодні, 09:05
Схожі новини
Посол Китаю підтримав повернення України до кордонів станом на 1991 рік Посол Китаю підтримав повернення України до кордонів станом на 1991 рік
Сьогодні, 06:31
Наразі в російському полоні перебуває 126 жінок, – Мінреінтеграції Наразі в російському полоні перебуває 126 жінок, – Мінреінтеграції
Сьогодні, 03:42
Росіяни обстріляли кафе в Краматорську, загинуло троє людей, поранені – 42. ОНОВЛЕНО Росіяни обстріляли кафе в Краматорську, загинуло троє людей, поранені – 42. ОНОВЛЕНО
27 червень, 22:08
Дуда вважає переміщення ПВК «Вагнер» до Білорусі «дуже негативним сигналом» Дуда вважає переміщення ПВК «Вагнер» до Білорусі «дуже негативним сигналом»
27 червень, 19:27
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Судитимуть ексгендиректорів «Волиньвугілля», які завдали мільярдних збитків державі
Сьогодні, 10:23
 0
Корейська гідрофільна олія для обличчя: яку краще обрати*
Сьогодні, 10:19
 0
У Луцьку дівчинка обрізала своє довге волосся, щоб допомогти ЗСУ. ФОТО
Сьогодні, 10:00
 0
Сьогодні відкривають рух через відновлений міст на трасі Львів – Луцьк
Сьогодні, 09:40
 0
Внаслідок масованого артилерійського обстрілу загинув Герой з Волині Віталій Хартонюк
Сьогодні, 09:20
 0
Медіа
відео
1/8