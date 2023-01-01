Внаслідок масованого артилерійського обстрілу загинув Герой з Волині Віталій Хартонюк

Віталій Леонтійович, 30.08.1968 року народження.



Про це



Віталій Хартонюк був призваний на військову службу декілька місяців тому.



Загинув внаслідок масованого артилерійського обстрілу, отримавши поранення несумісні з життям.



Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! На війні загинув житель села Здомишель Хартонюк, 30.08.1968 року народження.Про це повідомили в Ратнівській селищній раді.Віталій Хартонюк був призваний на військову службу декілька місяців тому.Загинув внаслідок масованого артилерійського обстрілу, отримавши поранення несумісні з життям.

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