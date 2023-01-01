Внаслідок масованого артилерійського обстрілу загинув Герой з Волині Віталій Хартонюк
Сьогодні, 09:20
На війні загинув житель села Здомишель Хартонюк Віталій Леонтійович, 30.08.1968 року народження.
Про це повідомили в Ратнівській селищній раді.
Віталій Хартонюк був призваний на військову службу декілька місяців тому.
Загинув внаслідок масованого артилерійського обстрілу, отримавши поранення несумісні з життям.
Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомили в Ратнівській селищній раді.
Віталій Хартонюк був призваний на військову службу декілька місяців тому.
Загинув внаслідок масованого артилерійського обстрілу, отримавши поранення несумісні з життям.
Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Внаслідок масованого артилерійського обстрілу загинув Герой з Волині Віталій Хартонюк
Сьогодні, 09:20
Курс валют у Луцьку 28 червня
Сьогодні, 09:10
За минулу добу ЗСУ ліквідували понад дев’ять сотень окупантів
Сьогодні, 09:05
Медіа