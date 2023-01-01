У Луцьку дівчинка обрізала своє довге волосся, щоб допомогти ЗСУ. ФОТО
Сьогодні, 10:00
У Луцьку учениця 27 школи обрізала своє чудове довге волосся, а кошти з його продажу передала на підтримку ЗСУ.
Софійка разом з мамою передала 6 тисяч гривень, - повідомила волонтерка Наталія Жовнірук.
«Працюючи волонтером бачиш багато благородних людей, але не можу не поділитись особливою історією про дівчинку Софійку. Ця дитина обрізала своє шикарне волосся і принесла 6 тисяч гривень нам на загрузку. Не вірю, що в Софійки нема якихось її дитячих мрій чи бажань, на що вона хотіла витрати ці гроші. Якісь такі змішані почуття переповнюють: радість і захоплення від того, що в нас таке свідоме, мужнє молоде покоління. І водночас сум і злість, що через якусь безглузду війну маленькій дитині доводиться іти на такі жертви»,- йдеться у дописі волонтерки.
Також вона подякувала батькам за таке виховання доньки.
«Безмежна подяка цій золотій дівчинці і батькам за таке виховання, і хочеться побажати нехай в Софійки швидше відростає її коса та щоб більше не було потреби її обрізати», - завершує Наталія Жовнірук.
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Софійка разом з мамою передала 6 тисяч гривень, - повідомила волонтерка Наталія Жовнірук.
«Працюючи волонтером бачиш багато благородних людей, але не можу не поділитись особливою історією про дівчинку Софійку. Ця дитина обрізала своє шикарне волосся і принесла 6 тисяч гривень нам на загрузку. Не вірю, що в Софійки нема якихось її дитячих мрій чи бажань, на що вона хотіла витрати ці гроші. Якісь такі змішані почуття переповнюють: радість і захоплення від того, що в нас таке свідоме, мужнє молоде покоління. І водночас сум і злість, що через якусь безглузду війну маленькій дитині доводиться іти на такі жертви»,- йдеться у дописі волонтерки.
Також вона подякувала батькам за таке виховання доньки.
«Безмежна подяка цій золотій дівчинці і батькам за таке виховання, і хочеться побажати нехай в Софійки швидше відростає її коса та щоб більше не було потреби її обрізати», - завершує Наталія Жовнірук.
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