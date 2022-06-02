Судитимуть ексгендиректорів «Волиньвугілля», які завдали мільярдних збитків державі

Судитимуть ексгендиректорів «Волиньвугілля», які завдали мільярдних збитків державі
Завершили досудове розслідування щодо чотирьох колишніх генеральних директорів держпідприємства «Волиньвугілля», які у різний час з 2017 по 2022 роки очолювали підприємство. Через зловживання посадовців екології та надрам було завдано збитків на 1,17 мільярда гривень.

Обвинувальні акти направлено до суду, - повідомили у ДБР.

Слідство встановило, що у 2018 році у підприємства завершилися спеціальні дозволи Державної служби геології та надр України на видобуток вугілля. Однак, тогочасний керівник «Волиньвугілля» дав підлеглим вказівку продовжувати роботи.

Ситуацію не змінила заміна гендиректора, кожен з трьох його наступників продовжував нелегальний видобуток вугілля. Вони не зважали на порушення законодавства та супутню шкоду екології.

Впродовж чотирьох років на шахтах працівники незаконно видобули 132,4 тис. тонн корисних копалин. Вугілля продавали за чинними контрактами державного підприємства.

Колишніх гендиректорів обвинувачують у незаконному видобуванні корисних копалин загальнодержавного значення (за різними частинами ст. 240 КК України).

Санкція статті передбачене покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 6 років.


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Теги: «Волиньвугілля», ДБР, суд
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