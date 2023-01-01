Навіщо Лукашенку ПВК «Вагнер» в Білорусі, – аналіз ISW

Олександр Лукашенко, ймовірно, хоче використати



Про це йдеться в аналітичному звіті американського Інституту вивчення війни (ISW), пише



Також Лукашенко прагне ретельно контролювати будь-які сили “вагнерівців”, які просуваються до Білорусі.



Лукашенко докладно описав, як він втрутився в конфлікт Путіна і Пригожина таким чином, що — якщо розповідь Лукашенка відповідає дійсності — демонструє, що Лукашенко здатний впливати на вищі ешелони російської політики, відзначили в ISW.



“Лукашенко описав, як йому вдалося укласти угоду між Путіним і розлюченим Пригожиним, який відмовлявся відповідати на телефонні дзвінки Путіна, вміло залучивши обидві сторони безпосередньо і через заступника міністра оборони росії Юнус-Бека Євкурова та директора ФСБ росії Олександра Бортнікова. Детальна розповідь Лукашенка свідчить про те, що Лукашенко успішно врегулював кризу в найближчому оточенні Путіна, чого не зміг зробити сам Путін”, — йдеться в аналітичному звіті.



Аналітики припускають, що Лукашенко вдався до посередництва частково для того, щоб дати сигнал Путіну та іншим високопоставленим кремлівським чиновникам, що Москва не повинна жартувати з Лукашенком і що Лукашенко здатен успішно і незалежно діяти в російській політиці.



“Вихваляння Лукашенка своєю здатністю маніпулювати можновладцями з найближчого оточення Путіна є принизливим для Путіна, незалежно від того, чи це правда, чи ні. Той факт, що Путін не оскаржив викладення подій Лукашенком і фактично публічно подякував Лукашенку, є ще більш принизливим”, — відзначили в ISW.



Також Лукашенко, ймовірно, прагне ретельно контролювати будь-які сили ПВК “Вагнер”, які просуваються до Білорусі. Лукашенко підкреслив, що група “Вагнера” не буде відкривати рекрутингові центри в Білорусі, як це було зроблено в Росії, але що білорусам — і, ймовірно, іншим громадянам — дозволять приєднатися до “вагнерівців” у Білорусі.



Як зазначили аналітики, з опису Лукашенка випливає, що ПВК “Вагнер”, насамперед, буде тренувати й та консультувати білоруських військових. Лукашенко заявив, що сили ПВК “Вагнер” мають кращу підготовку, ніж білоруські військові, і що білоруські військові “можуть скористатися великим бойовим досвідом групи “Вагнера”. Лукашенко заперечив заяви про те, що білоруська влада вже почала створювати польові табори для бійців ПВК “Вагнер”, але сказав, що Білорусь створить табори, якщо група “Вагнера” про це попросить, додали аналітики.



За даними ISW, Лукашенко може спробувати використати ПВК “Вагнер” в Білорусі, щоб зменшити структурну залежність білоруських збройних сил від російських збройних сил.



“Лукашенко може спробувати використати ПВК “Вагнер” для відновлення втрачених можливостей білоруських збройних сил, які білоруські військові здебільшого делегували Західному військовому округу росії”, — йдеться у звіті ISW.



Як наголошують аналітики, розпуск об'єднаного сухопутного командування білоруських збройних сил у 2011 році фактично підпорядкував білоруських військових Західному військовому округу. Білорусь не має недавнього досвіду проведення широкомасштабних операцій або організації навчань на рівні вище батальйону. Основним джерелом знань і досвіду для підвищення оперативної активності для Білорусі є навчання, організовані росією, такі як регулярні навчання "Захід", "Союзний щит" і "Незламне братство". Натомість ПВК “Вагнер” має досвід проведення загальновійськових операцій з формуваннями, більшими за бойові служби білоруських збройних сил.



Водночас незрозуміло, наскільки успішними можуть бути ці зусилля. Оперативне підпорядкування білоруських військових російському Генеральному штабу було фактичною реальністю протягом багатьох років, і розірвати такі глибокі інституційні зв'язки буде важко, якщо взагалі можливо. Тим не менш, криза стабільності нового російського режиму може надати нові можливості для Мінська.

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