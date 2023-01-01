На Волині начальницю держустанови підозрюють у розтраті майже 400 тисяч гривень

На Волині начальницю держустанови підозрюють у розтраті майже 400 тисяч гривень
Начальницю державної установи на Волині підозрюють у розтраті
майже 400 тисяч гривень бюджетних коштів.

Про це повідомили у пресслужбі Волинської обласної прокуратури.

За процесуального керівництва Волинської обласної прокуратури начальнику однієї з державних установ Міністерства внутрішніх справ України по Волинській області повідомлено про підозру у розтраті чужого майна у великих розмірах, вчиненій шляхом зловживання службовим становищем в умовах воєнного стану.

За даними слідства, у грудні 2022 року посадовиця без вивчення цінових пропозицій за понад мільйон гривень придбала у приватного підприємства для установи дизельний генератор, середня ринкова вартість якого була на майже 395 тисяч гривень меншою.

Через такі незаконні дії було розтрачено бюджетні кошти.

Від посади підозрювану відсторонено.

Суд обрав їй запобіжний захід у вигляді особистого зобовязання.

Досудове розслідування: ТУ ДБР у м. Львові.

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Теги: Волинь, посадовиця, прокуратура
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