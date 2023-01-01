Завтра у Луцькій громаді прощатимуться з Героєм Олегом Даньком

Завтра у Луцькій громаді прощатимуться з Героєм Олегом Даньком
Завтра, 29 червня, у Луцькій громаді відбудеться прощання з загиблим Героєм Олегом Даньком.

Про це повідомили у Луцькій міській раді.

У четвер, 29 червня, об 11 годині у Кафедральному соборі Святої Трійці відбудеться відспівування Данька Олега Геннадійовича (16.01.1968 року народження), який загинув 25 червня під час виконання бойового завдання щодо захисту територіальної цілісності та незалежності України в районі населеного пункту Степова Новоселівка Харківської області.

Поховають Олега Данька на кладовищі у селі Дачне.

Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!


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Теги: Росія, Україна, війна, Волинь
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