Завтра у Луцькій громаді прощатимуться з Героєм Олегом Даньком
Сьогодні, 11:15
Завтра, 29 червня, у Луцькій громаді відбудеться прощання з загиблим Героєм Олегом Даньком.
Про це повідомили у Луцькій міській раді.
У четвер, 29 червня, об 11 годині у Кафедральному соборі Святої Трійці відбудеться відспівування Данька Олега Геннадійовича (16.01.1968 року народження), який загинув 25 червня під час виконання бойового завдання щодо захисту територіальної цілісності та незалежності України в районі населеного пункту Степова Новоселівка Харківської області.
Поховають Олега Данька на кладовищі у селі Дачне.
Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!
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Про це повідомили у Луцькій міській раді.
У четвер, 29 червня, об 11 годині у Кафедральному соборі Святої Трійці відбудеться відспівування Данька Олега Геннадійовича (16.01.1968 року народження), який загинув 25 червня під час виконання бойового завдання щодо захисту територіальної цілісності та незалежності України в районі населеного пункту Степова Новоселівка Харківської області.
Поховають Олега Данька на кладовищі у селі Дачне.
Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!
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Сьогодні, 11:15
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