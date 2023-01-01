У Луцьку 5-річний хлопчик у свій день народження побував за кермом пожежного авто. ФОТО
Сьогодні, 11:40
У Луцьку до рятувальників на свій день народження завітав 5-річний хлопчик Даніл.
Про це розповіли на сторінці ГУ ДСНС України у Волинській області.
27 червня до рятувальників 1-ї Державної пожежно-рятувальної частини міста Луцьк на власне день народження разом з батьками завітав хлопчик Даніл, йому виповнилось 5 років і в майбутньому він мріє стати пожежником.
Рятувальники провели екскурсію частиною та продемонстрували спеціальні автомобілі, їх оснащення майбутньому вогнеборцю. А щоб цей знаменний день імениннику запам’ятався ще більше, співробітники ДСНС дозволили гостю посидіти за кермом червонобокого автомобіля та подарували пізнавально-розважальну книжечку з правилами безпеки.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це розповіли на сторінці ГУ ДСНС України у Волинській області.
27 червня до рятувальників 1-ї Державної пожежно-рятувальної частини міста Луцьк на власне день народження разом з батьками завітав хлопчик Даніл, йому виповнилось 5 років і в майбутньому він мріє стати пожежником.
Рятувальники провели екскурсію частиною та продемонстрували спеціальні автомобілі, їх оснащення майбутньому вогнеборцю. А щоб цей знаменний день імениннику запам’ятався ще більше, співробітники ДСНС дозволили гостю посидіти за кермом червонобокого автомобіля та подарували пізнавально-розважальну книжечку з правилами безпеки.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
У Луцьку 5-річний хлопчик у свій день народження побував за кермом пожежного авто. ФОТО
Сьогодні, 11:40
Після важких поранень помер Герой з Волині Руслан Йорж
Сьогодні, 11:30
Завтра у Луцькій громаді прощатимуться з Героєм Олегом Даньком
Сьогодні, 11:15
Медіа