У Луцьку 5-річний хлопчик у свій день народження побував за кермом пожежного авто. ФОТО

У Луцьку до рятувальників на свій день народження завітав 5-річний хлопчик Даніл.Про це розповіли на сторінці ГУ ДСНС України у Волинській області.27 червня до рятувальників 1-ї Державної пожежно-рятувальної частини міста Луцьк на власне день народження разом з батьками завітав хлопчик Даніл, йому виповнилось 5 років і в майбутньому він мріє стати пожежником.Рятувальники провели екскурсію частиною та продемонстрували спеціальні автомобілі, їх оснащення майбутньому вогнеборцю. А щоб цей знаменний день імениннику запам’ятався ще більше, співробітники ДСНС дозволили гостю посидіти за кермом червонобокого автомобіля та подарували пізнавально-розважальну книжечку з правилами безпеки.