Зеленський вніс до Ради законопроєкт про зміну святкових дат, зокрема Різдва

Володимир Зеленський вніс до парламенту законопроєкт про зміну святкових дат.



Відповідна інформація розміщена на сайті Верховної Ради, пише



Проєкт закону про внесення змін до статті 73 Кодексу законів про працю України (9431) пропонує, зокрема, змінити дату Різдва з 7 січня на 25 грудня, як святкує більшість християнського світу. Документ змінює статтю 73 Кодексу законів про працю.



Головні зміни:



Різдво – 25 грудня,



15 липня – День Української державності,



1 жовтня – День захисників і захисниць України.



"Метою законопроекту є відмова від російської спадщини нав'язування відзначення Різдва Христового 7 січня та встановлення дати святкування Різдва Христового 25 грудня. І, як наслідок, перенесення дат святкування Дня Української Державності (з 28 липня на 15 липня), коли вшановується пам'ять видатного державотворця святого рівноапостольного князя Київського Володимира Великого, та Дня захисників і захисниць України (з 14 жовтня на 1 жовтня), яке пов'язане з українськими військовими традиціями вшанування Дня Покрови Пресвятої Богородиці", – йдеться у пояснювальній записці.



Нагадаємо, що з 1 вересня



Українська греко-католицька церква також встановила можливість святкувати Різдво 25 грудня. Для парафій, які не готові до такого кроку, залишили можливість літургійного життя за юліанським календарем на період до 2025 року. ПЦУ після початку повномасштабної війни дозволила своїм парафіям відзначати Різдво 25 грудня.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Президентвніс до парламенту законопроєкт про зміну святкових дат.Відповідна інформація розміщена на сайті Верховної Ради, пише LB.ua Проєкт закону про внесення змін до статті 73 Кодексу законів про працю України (9431) пропонує, зокрема, змінити дату Різдва з 7 січня на 25 грудня, як святкує більшість християнського світу. Документ змінює статтю 73 Кодексу законів про працю.Різдво – 25 грудня,15 липня – День Української державності,1 жовтня – День захисників і захисниць України."Метою законопроекту є відмова від російської спадщини нав'язування відзначення Різдва Христового 7 січня та встановлення дати святкування Різдва Христового 25 грудня. І, як наслідок, перенесення дат святкування Дня Української Державності (з 28 липня на 15 липня), коли вшановується пам'ять видатного державотворця святого рівноапостольного князя Київського Володимира Великого, та Дня захисників і захисниць України (з 14 жовтня на 1 жовтня), яке пов'язане з українськими військовими традиціями вшанування Дня Покрови Пресвятої Богородиці", – йдеться у пояснювальній записці.Нагадаємо, що з 1 вересня Православна Церква України переходить на новий календар , тож Різдво святкуватиметься 25 грудня. Однак парафії та монастирі можуть використовувати старий календар, якщо хочуть.Українська греко-католицька церква також встановила можливість святкувати Різдво 25 грудня. Для парафій, які не готові до такого кроку, залишили можливість літургійного життя за юліанським календарем на період до 2025 року. ПЦУ після початку повномасштабної війни дозволила своїм парафіям відзначати Різдво 25 грудня.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію