Православна церква України з 1 вересня перейде на новий календар





Про це повідомляє BBC Україна з місця події, пише



Архієрейський собор (зібрання всіх єпископів) відбувається у Трапезному храмі Києво-Печерської лаври. Перехід підтримали майже одноголосно. Проти виступив один єпископ, ще один утримався.



Формально далі перехід має схвалити помісний собор церкви 27 липня 2023 року за участю мирян. Однак предстоятель ПЦУ митрополит Епіфаній та низка інших єпископів заявили, що питання вже вирішене, й з 1 вересня перехід буде.



Відповідно до зміни календаря, ПЦУ відзначатиме Різдво 25 грудня, а не 7 січня. Покрову — 1 жовтня, Водохреще — 6 січня.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Православна церква України з 1 вересня перейде на новий календар. Таке рішення ухвалили на архиєрейському соборі ПЦУ в Києві.Про це повідомляє BBC Україна з місця події, пише Громадське Архієрейський собор (зібрання всіх єпископів) відбувається у Трапезному храмі Києво-Печерської лаври. Перехід підтримали майже одноголосно. Проти виступив один єпископ, ще один утримався.Формально далі перехід має схвалити помісний собор церкви 27 липня 2023 року за участю мирян. Однак предстоятель ПЦУ митрополит Епіфаній та низка інших єпископів заявили, що питання вже вирішене, й з 1 вересня перехід буде.Відповідно до зміни календаря, ПЦУ відзначатиме Різдво 25 грудня, а не 7 січня. Покрову — 1 жовтня, Водохреще — 6 січня.

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