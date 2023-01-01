Показали, як тренуються волинські патрульні роти ТОР. ВІДЕО

Показали, як тренуються волинські патрульні роти ТОР. ВІДЕО
Волинські патрульні роти тактико-оперативного реагування (ТОР) показали свої тренування.

Відповідне відео опублікували у патрульній поліції Волині.

«З силою в тілі та вірою в серці ми гідно несемо службу та охороняємо спокій громадян. Ми 24 години на добу і 7 днів на тиждень стоїмо на варті правопорядку. Ми готові стати на ваш захист в будь-яку хвилину. Ми щодня вдосконалюємось та наполегливо працюємо над собою, щоб ви почувалися у безпеці. Патрульна поліція Волині – завжди поруч», – йдеться у повідомленні.


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Теги: ТОР, Волинь
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