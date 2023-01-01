У Луцькому районі водій виїхав на зустрічну і зіткнувся з двома авто. ФОТО
Сьогодні, 12:55
Дорожньо-транспортна пригода за участю трьох авто сталася днями поблизу села Дерно, що на автодорозі Н-22 Устилуг — Луцьк — Рівне.
Про це повідомляє патрульна поліція Волині.
Керманич Fiat виїхав на смугу зустрічного руху і зіткнувся з автомобілями Mersedes та Opel. Внаслідок автопригоди чоловік травмувався та був госпіталізований.
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Про це повідомляє патрульна поліція Волині.
Керманич Fiat виїхав на смугу зустрічного руху і зіткнувся з автомобілями Mersedes та Opel. Внаслідок автопригоди чоловік травмувався та був госпіталізований.
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