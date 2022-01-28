Комікеса Лєра Мандзюк виступить у Луцьку з новою програмою*

До Луцька з новою програмою приїде прима вітчизняної стендап-комедії –Про церозповіли організатори.«Лєра Мандзюк не дозволить вам відволіктися та занудьгувати ані на мить. Адже матеріал нової програми комікеси, як завжди, вразить своєю актуальністю, влучністю та дотепністю. Лєра жартуватиме про все, що не може не хвилювати – стосунки із батьками та коханими, побут, еміграцію, новини. Це буде незабутньо і точно дуже смішно!» – йдеться в анонсі заходу.8 червня, 18:00.вул. Театральний майдан, 1 (драмтеатр).Квитки без жодної комісії можна придбати у касі театру або онлайн за посиланням:комедійна акторка стенд-ап жанру, є двічі переможницею телешоу «Розсміши коміка», також активно бере участь у змаганнях Stand up Battle. Була учасницею проєкту «Жіночий квартал». Виступає з сольними стенд-ап турами.