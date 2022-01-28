Комікеса Лєра Мандзюк виступить у Луцьку з новою програмою*

Комікеса Лєра Мандзюк виступить у Луцьку з новою програмою*
До Луцька з новою програмою приїде прима вітчизняної стендап-комедії – Лєра Мандзюк.

Про це Інформаційному агентству ВолиньPost розповіли організатори.

«Лєра Мандзюк не дозволить вам відволіктися та занудьгувати ані на мить. Адже матеріал нової програми комікеси, як завжди, вразить своєю актуальністю, влучністю та дотепністю. Лєра жартуватиме про все, що не може не хвилювати – стосунки із батьками та коханими, побут, еміграцію, новини. Це буде незабутньо і точно дуже смішно!» – йдеться в анонсі заходу.

Коли: 8 червня, 18:00.
Де: вул. Театральний майдан, 1 (драмтеатр).

Квитки без жодної комісії можна придбати у касі театру або онлайн за посиланням: http://surl.li/hgjfy.

Довідка: комедійна акторка стенд-ап жанру, є двічі переможницею телешоу «Розсміши коміка», також активно бере участь у змаганнях Stand up Battle. Була учасницею проєкту «Жіночий квартал». Виступає з сольними стенд-ап турами.

Комікеса Лєра Мандзюк виступить у Луцьку з новою програмою*

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Теги: Лєра Мандзюк, Луцьк, стендап
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