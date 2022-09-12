Затримали російського агента, який «зливав» позиції ЗСУ під Бахмутом і Авдіївкою

Затримали російського агента, який «зливав» позиції ЗСУ під Бахмутом і Авдіївкою
Служба безпеки України затримала російського агента, який передавав загарбникам розвідувальні дані про дислокацію та переміщення Сил оборони в районах Бахмута, Авдіївки і Торецька Донецької області.

Про це повідомляє СБУ.

Ворожим поплічником виявився 32-річний житель Торецька. Зловмисник входить до близького оточення одного з керівників так званого міністерства державної безпеки псевдореспубліки «днр» у тимчасово окупованому місті Горлівка. Троє його спільників були затримані в грудні 2022 року.

Встановлено, що фігурант об’їжджав прилеглу територію фронтових міст і приховано фотографував позиції Сил оборони, а також позначав їхні координати на електронних картах.

Зібрані відомості ворожий агент передавав своєму «куратору» з підконтрольного агресору «мдб днр», використовуючи для комунікації відпрацьований анонімний канал електронного зв’язку. Передачу розвідданих зловмисник здійснював у вигляді фотоматеріалів із детальним описом об’єктів.

Отриману інформацію загарбники планували використати для проведення ракетно-артилерійських обстрілів по позиціях українських підрозділів.

Контррозвідники СБУ своєчасно викрили агента, задокументували його злочинну діяльність та затримали. Під час затримання він перебував у схованці, яку заздалегідь облаштував на території власного домоволодіння, щоб переховуватися від правоохоронців.

Під час обшуку за місцем проживання чоловіка виявлено прихований у стіні мобільний телефон із доказами законспірованого листування з ворогом.

Фігуранту оголошена підозра за ч. 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану) Кримінального кодексу України. Суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Тривають комплексні заходи для встановлення всіх обставин злочину і притягнення винних до відповідальності.

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Теги: СБУ, російський агент, затримання
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