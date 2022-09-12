Затримали російського агента, який «зливав» позиції ЗСУ під Бахмутом і Авдіївкою





Про це



Ворожим поплічником виявився 32-річний житель Торецька. Зловмисник входить до близького оточення одного з керівників так званого міністерства державної безпеки псевдореспубліки «днр» у тимчасово окупованому місті Горлівка. Троє його спільників були затримані в грудні 2022 року.



Встановлено, що фігурант об’їжджав прилеглу територію фронтових міст і приховано фотографував позиції Сил оборони, а також позначав їхні координати на електронних картах.



Зібрані відомості ворожий агент передавав своєму «куратору» з підконтрольного агресору «мдб днр», використовуючи для комунікації відпрацьований анонімний канал електронного зв’язку. Передачу розвідданих зловмисник здійснював у вигляді фотоматеріалів із детальним описом об’єктів.



Отриману інформацію загарбники планували використати для проведення ракетно-артилерійських обстрілів по позиціях українських підрозділів.



Контррозвідники СБУ своєчасно викрили агента, задокументували його злочинну діяльність та затримали. Під час затримання він перебував у схованці, яку заздалегідь облаштував на території власного домоволодіння, щоб переховуватися від правоохоронців.



Під час обшуку за місцем проживання чоловіка виявлено прихований у стіні мобільний телефон із доказами законспірованого листування з ворогом.



Фігуранту оголошена підозра за ч. 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану) Кримінального кодексу України. Суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.



Тривають комплексні заходи для встановлення всіх обставин злочину і притягнення винних до відповідальності.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Служба безпеки України затримала російського агента, який передавав загарбникам розвідувальні дані про дислокацію та переміщення Сил оборони в районах Бахмута, Авдіївки і Торецька Донецької області.Про це повідомляє СБУ.Ворожим поплічником виявився 32-річний житель Торецька. Зловмисник входить до близького оточення одного з керівників так званого міністерства державної безпеки псевдореспубліки «днр» у тимчасово окупованому місті Горлівка. Троє його спільників були затримані в грудні 2022 року.Встановлено, що фігурант об’їжджав прилеглу територію фронтових міст і приховано фотографував позиції Сил оборони, а також позначав їхні координати на електронних картах.Зібрані відомості ворожий агент передавав своєму «куратору» з підконтрольного агресору «мдб днр», використовуючи для комунікації відпрацьований анонімний канал електронного зв’язку. Передачу розвідданих зловмисник здійснював у вигляді фотоматеріалів із детальним описом об’єктів.Отриману інформацію загарбники планували використати для проведення ракетно-артилерійських обстрілів по позиціях українських підрозділів.Контррозвідники СБУ своєчасно викрили агента, задокументували його злочинну діяльність та затримали. Під час затримання він перебував у схованці, яку заздалегідь облаштував на території власного домоволодіння, щоб переховуватися від правоохоронців.Під час обшуку за місцем проживання чоловіка виявлено прихований у стіні мобільний телефон із доказами законспірованого листування з ворогом.Фігуранту оголошена підозра за ч. 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану) Кримінального кодексу України. Суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.Тривають комплексні заходи для встановлення всіх обставин злочину і притягнення винних до відповідальності.

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