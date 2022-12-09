Сім років тюрми отримав волинянин, який збував психотропи

Житель Нововолинська, який збував психотропи, отримав сім років позбавлення волі.Про це повідомили у пресслужбі Волинської обласної прокуратури.За підтримання публічного обвинувачення прокурорами Володимирської окружної прокуратури суд визнав 35-річного жителя Нововолинська винуватим у неодноразовому незаконному придбанні, зберіганні з метою збуту та збуті особливо небезпечної психотропної речовини.Правоохоронці задокументували факти збуту судимим раніше за незаконні дії зі зброєю чоловіком амфетаміну.Цей же психотроп було вилучено і під час санкціонованого судом обшуку в оселі, де він проживав.Наступних 7 років чоловік проведе за ґратами.Окрім того, згідно з вироком суду, у нього буде конфісковане усе належне на праві приватної власності майно. На розгляді суду перебуває і кримінальне провадження щодо його співмешканки, яку обвинувачують у завідомо неправдивих показах свідка, поєднаних із штучним створенням доказів захисту.Намагаючись запобігти притягненню чоловіка до кримінальної відповідальності, жінка кілька разів міняла покази і, зрештою, постала перед судом за неправдиві.