Сім років тюрми отримав волинянин, який збував психотропи

Сім років тюрми отримав волинянин, який збував психотропи
Житель Нововолинська, який збував психотропи, отримав сім років позбавлення волі.

Про це повідомили у пресслужбі Волинської обласної прокуратури.

За підтримання публічного обвинувачення прокурорами Володимирської окружної прокуратури суд визнав 35-річного жителя Нововолинська винуватим у неодноразовому незаконному придбанні, зберіганні з метою збуту та збуті особливо небезпечної психотропної речовини.

Правоохоронці задокументували факти збуту судимим раніше за незаконні дії зі зброєю чоловіком амфетаміну.

Цей же психотроп було вилучено і під час санкціонованого судом обшуку в оселі, де він проживав.

Наступних 7 років чоловік проведе за ґратами.

Окрім того, згідно з вироком суду, у нього буде конфісковане усе належне на праві приватної власності майно. На розгляді суду перебуває і кримінальне провадження щодо його співмешканки, яку обвинувачують у завідомо неправдивих показах свідка, поєднаних із штучним створенням доказів захисту.

Намагаючись запобігти притягненню чоловіка до кримінальної відповідальності, жінка кілька разів міняла покази і, зрештою, постала перед судом за неправдиві.

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Теги: Волинь, Нововолинськ, психотропи, прокуратура
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