Сім років тюрми отримав волинянин, який збував психотропи
Сьогодні, 12:10
Житель Нововолинська, який збував психотропи, отримав сім років позбавлення волі.
Про це повідомили у пресслужбі Волинської обласної прокуратури.
За підтримання публічного обвинувачення прокурорами Володимирської окружної прокуратури суд визнав 35-річного жителя Нововолинська винуватим у неодноразовому незаконному придбанні, зберіганні з метою збуту та збуті особливо небезпечної психотропної речовини.
Правоохоронці задокументували факти збуту судимим раніше за незаконні дії зі зброєю чоловіком амфетаміну.
Цей же психотроп було вилучено і під час санкціонованого судом обшуку в оселі, де він проживав.
Наступних 7 років чоловік проведе за ґратами.
Окрім того, згідно з вироком суду, у нього буде конфісковане усе належне на праві приватної власності майно. На розгляді суду перебуває і кримінальне провадження щодо його співмешканки, яку обвинувачують у завідомо неправдивих показах свідка, поєднаних із штучним створенням доказів захисту.
Намагаючись запобігти притягненню чоловіка до кримінальної відповідальності, жінка кілька разів міняла покази і, зрештою, постала перед судом за неправдиві.
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Про це повідомили у пресслужбі Волинської обласної прокуратури.
За підтримання публічного обвинувачення прокурорами Володимирської окружної прокуратури суд визнав 35-річного жителя Нововолинська винуватим у неодноразовому незаконному придбанні, зберіганні з метою збуту та збуті особливо небезпечної психотропної речовини.
Правоохоронці задокументували факти збуту судимим раніше за незаконні дії зі зброєю чоловіком амфетаміну.
Цей же психотроп було вилучено і під час санкціонованого судом обшуку в оселі, де він проживав.
Наступних 7 років чоловік проведе за ґратами.
Окрім того, згідно з вироком суду, у нього буде конфісковане усе належне на праві приватної власності майно. На розгляді суду перебуває і кримінальне провадження щодо його співмешканки, яку обвинувачують у завідомо неправдивих показах свідка, поєднаних із штучним створенням доказів захисту.
Намагаючись запобігти притягненню чоловіка до кримінальної відповідальності, жінка кілька разів міняла покази і, зрештою, постала перед судом за неправдиві.
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